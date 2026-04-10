В губернии акцию «Сад памяти» посвятили 65-летию первого полета человека в космос

В 2026 году дан старт седьмому сезону международной акции «Сад памяти», которая проходит с 2020 года по поручению президента России Владимира Путина.

Самарская область также по традиции присоединилась к акции. В этом году первые высадки деревьев в регионе приурочены к знаменательной дате – 65-летию первого полета человека в космос. Самара является одним из ключевых ракетно-космических центров России. Именно наш регион во время Недели космоса стал флагманской площадкой акции, объединив память о героях войны и триумфе отечественной космонавтики.

История Самары плотно связана с развитием космической отрасли. В советском Куйбышеве создали первую в мире межконтинентальную баллистическую ракету Р-7. На ее базе была произведена ракета-носитель, которая в 1961 году доставила Юрия Гагарина в космос. Корабль «Восток», на котором летел первый космонавт, тоже частично собирали в Куйбышеве. Город дал путевку в жизнь тысячам инженеров, конструкторов и рабочих, чей труд обеспечил приоритет СССР в освоении космоса. Этот триумф стал возможен благодаря важнейшему событию в истории - Великой Победе 1945 года.

«65 лет назад Юрий Гагарин открыл новую эру человечества. Но этот триумф стал возможен благодаря Победе 1945 года. Самара, где ковался ракетный щит страны, – идеальное место, чтобы соединить эти две великие даты. Каждое дерево в «Саду памяти» – это благодарность и героям войны, и тем, кто прокладывал путь к звездам», – отметил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Память об этом будет увековечена новыми деревьями – 10 апреля в Красноярском лесничестве состоялось центральное региональное мероприятие акции. В ней приняли участие жители Самарской области, предприятия, государственные учреждения, молодежные объединения, партия «Единая Россия». На площади 7 га было высажено свыше 38 тысяч сеянцев сосны.

В рамках проводимого мероприятия созданы лесные насаждения на землях, ранее не занятых лесной растительностью, в защитных целях, связанных с повышением потенциала территории, для предотвращения водной и ветровой эрозии почв.

Всего в регионе запланировано более 50 мероприятий. В рамках седьмого сезона акции «Сад памяти» в Самарской области высадят более 150 тысяч деревьев в память о погибших в Великую Отечественную войну и СВО на площади 45 га. Присоединиться к любой из акций может каждый желающий – для этого нужно зарегистрироваться на сайте сад-памяти.рф и выбрать мероприятие на интерактивной карте региона. Инвентарь и посадочный материал организаторы предоставят на всех официальных площадках.

Всего же в 2026 году самарские лесники проведут лесовосстановление и лесоразведение на площади 850 гектаров. Для этого в лесных питомниках подготовлено свыше 5 млн сеянцев – будущих деревьев.

Акция «Сад памяти» проходит в рамках национального проекта «Экологическое благополучие». Организаторами акции выступают АНО «Сад Памяти», Всероссийское общественное движение «Волонтёры Победы», Фонд памяти полководцев Победы при участии Минприроды России и Рослесхоза.

