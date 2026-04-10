Я нашел ошибку
Главные новости:
В 2026 году дан старт седьмому сезону международной акции «Сад памяти», которая проходит с 2020 года по поручению президента России Владимира Путина. 
В губернии акцию «Сад памяти» посвятили 65-летию первого полета человека в космос
В Самаре в рамках апрельской генеральной уборки стартовали средники. На этой неделе активные жители привели в порядок ряд территорий.
Около 1000 кубометров мусора вывезено после первого апрельского средника в Самаре
В Казани завершилось первенство России по сумо среди юношей и девушек в возрастных категориях до 15, до 17 и до 19 лет.
Спортсмены региона - призеры первенства России по сумо
15 апреля в 13:00 в Самарской областной универсальной научной библиотеке состоится презентация книги «Арам Хачатурян: письмо как событие».
В СОУНБ представят книгу легендарного композитора в сопровождении его музыки
За 2025 год в регионе было постановлено на кадастровый учет порядка 8000 индивидуальных жилых домов, что по площади соответствует 1 млн. кв. м жилья – об этом сообщили в самарском Росреестре.
Росреестр СО: что необходимо знать владельцам ИЖС в 2026 году
На МСП.РФ стартовал второй набор в программу «Платформа роста» - совместный проект RWB и Агентства стратегических инициатив, направленный на системную поддержку российских брендов. 
Предприниматели региона могут стать участниками программы «Платформа роста»
В 2026 году в Самарской области в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» приведут в нормативное состояние более 11 км улиц, ведущих к знаковым объектам, связанным с историей освоения космоса.
В Самаре отремонтируют дороги к музею космонавтики, ракете «Союз» и Аллее «Отцы космоса»
В Доме приемов МИД России состоялась презентация Международного фестиваля молодежи 2026 года для представителей дипломатического корпуса, аккредитованного в Москве.
Блее 60 тысяч заявок уже подано на Международный фестиваль молодежи 2026 года
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.84
-0.46
EUR 90.88
-0.68
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Фестиваль «Веснушка – 2026» подводит итоги конкурсных концертных мероприятий
Музей Эльдара Рязанова запускает просветительский проект «Берегись кино»
Самарский зоопарк расскажет о животных в космосе
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В губернии акцию «Сад памяти» посвятили 65-летию первого полета человека в космос

Самарская область также по традиции присоединилась к акции. В этом году первые высадки деревьев в регионе приурочены к знаменательной дате – 65-летию первого полета человека в космос. Самара является одним из ключевых ракетно-космических центров России. Именно наш регион во время Недели космоса стал флагманской площадкой акции, объединив память о героях войны и триумфе отечественной космонавтики. 
История Самары плотно связана с развитием космической отрасли. В советском Куйбышеве создали первую в мире межконтинентальную баллистическую ракету Р-7. На ее базе была произведена ракета-носитель, которая в 1961 году доставила Юрия Гагарина в космос. Корабль «Восток», на котором летел первый космонавт, тоже частично собирали в Куйбышеве. Город дал путевку в жизнь тысячам инженеров, конструкторов и рабочих, чей труд обеспечил приоритет СССР в освоении космоса. Этот триумф стал возможен благодаря важнейшему событию в истории - Великой Победе 1945 года. 
«65 лет назад Юрий Гагарин открыл новую эру человечества. Но этот триумф стал возможен благодаря Победе 1945 года. Самара, где ковался ракетный щит страны, – идеальное место, чтобы соединить эти две великие даты. Каждое дерево в «Саду памяти» – это благодарность и героям войны, и тем, кто прокладывал путь к звездам», – отметил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.
Память об этом будет увековечена новыми деревьями – 10 апреля в Красноярском лесничестве состоялось центральное региональное мероприятие акции. В ней приняли участие жители Самарской области, предприятия, государственные учреждения, молодежные объединения, партия «Единая Россия». На площади 7 га было высажено свыше 38 тысяч сеянцев сосны. 
В рамках проводимого мероприятия созданы лесные насаждения на землях, ранее не занятых лесной растительностью, в защитных целях, связанных с повышением потенциала территории, для предотвращения водной и ветровой эрозии почв. 
Всего в регионе запланировано более 50 мероприятий. В рамках седьмого сезона акции «Сад памяти» в Самарской области высадят более 150 тысяч деревьев в память о погибших в Великую Отечественную войну и СВО на площади 45 га. Присоединиться к любой из акций может каждый желающий – для этого нужно зарегистрироваться на сайте сад-памяти.рф и выбрать мероприятие на интерактивной карте региона. Инвентарь и посадочный материал организаторы предоставят на всех официальных площадках. 
Всего же в 2026 году самарские лесники проведут лесовосстановление и лесоразведение на площади 850 гектаров. Для этого в лесных питомниках подготовлено свыше 5 млн сеянцев – будущих деревьев.
Акция «Сад памяти» проходит в рамках национального проекта «Экологическое благополучие». Организаторами акции выступают АНО «Сад Памяти», Всероссийское общественное движение «Волонтёры Победы», Фонд памяти полководцев Победы при участии Минприроды России и Рослесхоза. 

 

Фото:   минприроды СО

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
