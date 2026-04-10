10 апреля 2026 года под председательством Магомедсалама Магомедова и Игоря Буренкова состоялся ежегодный семинар-совещание с заместителями глав регионов ПФО.
В преддверии Дня космонавтики, 65-летия полета Ю.А. Гагарина – первого полета человека в космос в школах Самарской области прошел 10-й Гагаринский урок «Космос – это мы».
10 апреля 2026 года в Координационном центре Правительства РФ состоялась торжественная церемония награждения победителей Национальной премии «Наш вклад».
9 апреля глава Самары Иван Носков присоединился к воспитанникам Центра детского творчества «Младость»: для них организовали мастер-класс по пасхальной росписи яиц в художественной мастерской «В лавке у Шабаева».
12 апреля, православные верующие отметят Светлую Пасху. В ночь накануне праздника в храмах областной столицы пройдут торжественные богослужения. Митрополит Самарский и Новокуйбышевский Феодосий возглавит службу в Софийском соборе, она начнется в 23:30.
Учащиеся более чем из 30 стран примут участие в ММО-60 – одном из самых престижных научных соревнований для юных химиков со всего мира.
10 апреля в Историческом парке состоялось по-настоящему масштабное событие, объединившее историю, культуру и лучшие традиции российской и региональной сцены.
По информации Приволжского УГМС ночью и утром 11 апреля местами в Самарской области ожидается туман с ухудшением видимости 500 метров и менее.
В образовательных учреждениях региона в Неделю космоса провели гагаринские уроки
Фестиваль «Веснушка – 2026» подводит итоги конкурсных концертных мероприятий
Музей Эльдара Рязанова запускает просветительский проект «Берегись кино»
В Самарской области пройдет открытый турнир по шахматам «Юные дарования»

193
С 17 по 20 апреля в загородном комплексе «Циолковский» в Красноярском районе Самарской области пройдет первый открытый региональный шахматный турнир «Юные дарования» для самых маленьких спортсменов – шахматистов до 7 лет. 

Идею проведения ежегодного турнира «Юные дарования» предложил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев осенью прошлого года в ходе встречи с тренерами, руководителями профильной региональной федерации и учреждений, где готовят юных шахматистов. На этой встрече участники обсудили, что надо сделать дополнительно, чтобы развивать шахматные традиции в Самарской области, привлекать к занятиям спортом еще больше детей и молодежи. По итогам встречи с января 2026 года в 100 школах Самарской области открыты новые детские объединения по шахматам, приобретено шахматное оборудование, проводятся курсы повышения квалификации для педагогов по интеграции шахматной культуры в образовательный процесс. Еще одним результатом стала организация нового открытого турнира по шахматам «Юные дарования» при поддержке министерства спорта Самарской области и областной Федерации шахмат.
Участниками соревнований станут мальчики и девочки в двух возрастных группах: 2019 года рождения и 2020 года рождения и моложе. Мальчики и девочки будут играть вместе. К участию в соревнованиях допускаются шахматисты, проживающие в Самарской области, а также за ее пределами, имеющие российский рейтинг 1000 и выше. Соревнования проводятся с обсчетом российского рейтинга.
Соревнования пройдут по швейцарской системе в 9 туров. Контроль времени на обдумывание – 15 минут с добавлением 10 секунд на каждый ход, начиная с первого, каждому участнику до конца партии. Туры будут разыграны в течение трех дней.
Заявки на участие принимаются до 14 апреля по адресу электронной почты samarachess@mail.ru. Организаторы ожидают до сотни участников. Уже поступили заявки на участие от юных спортсменов Самарской области, а также из соседних регионов – Татарстана, Чувашии, Оренбургской области.
По итогам соревнований наградами будут отмечены шахматисты, занявшие первое, второе и третье место среди мальчиков и среди девочек в обеих возрастных категориях.
Проведение турниров по шахматам среди дошкольников способствует росту популярности вида спорта и вовлекает подрастающее поколение в систематические занятия интеллектуальными видами спорта и физической культурой, что отвечает целям государственной программы «Спорт России».

 

Фото:   минспорта СО

 

Новости по теме
9 апреля глава Самары Иван Носков присоединился к воспитанникам Центра детского творчества «Младость»: для них организовали мастер-класс по пасхальной росписи яиц в художественной мастерской «В лавке у Шабаева».
10 апреля 2026, 17:56
Иван Носков: «Важно напоминать детям о традициях и вере через творчество»
9 апреля глава Самары Иван Носков присоединился к воспитанникам Центра детского творчества «Младость»: для них организовали мастер-класс по пасхальной... Общество
151
12 апреля, православные верующие отметят Светлую Пасху. В ночь накануне праздника в храмах областной столицы пройдут торжественные богослужения. Митрополит Самарский и Новокуйбышевский Феодосий возглавит службу в Софийском соборе, она начнется в 23:30.
10 апреля 2026, 17:46
В храмах Самары пройдут Пасхальные богослужения
12 апреля, православные верующие отметят Светлую Пасху. В ночь накануне праздника в храмах областной столицы пройдут торжественные богослужения. Митрополит... Общество
171
Учащиеся более чем из 30 стран примут участие в ММО-60 – одном из самых престижных научных соревнований для юных химиков со всего мира.
10 апреля 2026, 17:33
Школьница из Самары представит Россию на Международной Менделеевской олимпиаде по химии
Учащиеся более чем из 30 стран примут участие в ММО-60 – одном из самых престижных научных соревнований для юных химиков со всего мира. Образование
172
В центре внимания
Пробный пуск фонтанов в Самаре запланирован с 25 апреля
10 апреля 2026  13:51
Пробный пуск фонтанов в Самаре запланирован с 25 апреля
295
Иван Носков рассказал о промежуточных итогах генеральной уборки Самары
10 апреля 2026  13:08
Иван Носков рассказал о промежуточных итогах генеральной уборки Самары
287
В ночь на 10 апреля еще раз объявляли ракетную опасность в Самарской области
10 апреля 2026  09:21
В ночь на 10 апреля еще раз объявляли ракетную опасность в Самарской области
506
Губернатор Вячеслав Федорищев сообщил, что на территории Самарской области объявлена РАКЕТНАЯ ОПАСНОСТЬ.
9 апреля 2026  23:29
В Самарском регионе объявлена РАКЕТНАЯ ОПАСНОСТЬ
2289
Более 150 гектаров городских парков готовят к летнему сезону в Самаре
9 апреля 2026  11:41
Более 150 гектаров городских парков готовят к летнему сезону в Самаре
419
Весь список