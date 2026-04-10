10 апреля 2026 года под председательством Магомедсалама Магомедова и Игоря Буренкова состоялся ежегодный семинар-совещание с заместителями глав регионов ПФО.
Под руководством Магомедсалама Магомедова и Игоря Буренкова обсудили нацполитику в ПФО до 2036 года
В преддверии Дня космонавтики, 65-летия полета Ю.А. Гагарина – первого полета человека в космос в школах Самарской области прошел 10-й Гагаринский урок «Космос – это мы».
В образовательных учреждениях региона в Неделю космоса провели гагаринские уроки
10 апреля 2026 года в Координационном центре Правительства РФ состоялась торжественная церемония награждения победителей Национальной премии «Наш вклад».
Самарские предприятия среди победителей Национальной премии «Наш вклад»
9 апреля глава Самары Иван Носков присоединился к воспитанникам Центра детского творчества «Младость»: для них организовали мастер-класс по пасхальной росписи яиц в художественной мастерской «В лавке у Шабаева».
Иван Носков: «Важно напоминать детям о традициях и вере через творчество»
12 апреля, православные верующие отметят Светлую Пасху. В ночь накануне праздника в храмах областной столицы пройдут торжественные богослужения. Митрополит Самарский и Новокуйбышевский Феодосий возглавит службу в Софийском соборе, она начнется в 23:30.
В храмах Самары пройдут Пасхальные богослужения
Учащиеся более чем из 30 стран примут участие в ММО-60 – одном из самых престижных научных соревнований для юных химиков со всего мира.
Школьница из Самары представит Россию на Международной Менделеевской олимпиаде по химии
10 апреля в Историческом парке состоялось по-настоящему масштабное событие, объединившее историю, культуру и лучшие традиции российской и региональной сцены.
Самарский исторический парк: торжественное открытие выставки «150 артистов. СТД» 
По информации Приволжского УГМС ночью и утром 11 апреля местами в Самарской области ожидается туман с ухудшением видимости 500 метров и менее.
Ночью и утром 11 апреля в регионе будет туманно
В образовательных учреждениях региона в Неделю космоса провели гагаринские уроки
Фестиваль «Веснушка – 2026» подводит итоги конкурсных концертных мероприятий
Музей Эльдара Рязанова запускает просветительский проект «Берегись кино»
В храмах Самары пройдут Пасхальные богослужения

12 апреля, православные верующие отметят Светлую Пасху. В ночь накануне праздника в храмах областной столицы пройдут торжественные богослужения. Митрополит Самарский и Новокуйбышевский Феодосий возглавит службу в Софийском соборе, она начнется в 23:30.

В предстоящее воскресенье, 12 апреля, православные верующие отметят Светлую Пасху. По традиции в ночь накануне праздника в храмах областной столицы пройдут торжественные богослужения. Митрополит Самарский и Новокуйбышевский Феодосий возглавит службу в Софийском соборе, она начнется в 23:30.

Пасхальные богослужения начнутся в период с 22:30 до 23:30 11 апреля и завершатся около 02:00 12 апреля:

Софийский собор Самары (ул. Соколова, 1А)
12 апреля
00:00 – Пасхальная утреня, 01:00 – Божественная литургия, 09:30 – Божественная литургия, 16:00 – Пасхальная вечерня.

Покровский кафедральный собор Самары (ул. Ленинская, 75А)
11 апреля
23:30 – Пасхальная полунощница. Пасхальный Крестный ход.
12 апреля
00:00 – Пасхальная заутреня. 1-я Божественная Литургия.
09:00 – 2-ая Божественная Литургия.
16:00 – Великая Пасхальная вечерня.

Храм святых апостолов Петра и Павла (ул. Буянова, 135А)
11 апреля
17:00 – Крестный ход вокруг храма с Плащаницей и Евангелием.

Собор в честь Преображения Господня (ул. Ботаническая, 182А)
11 апреля
23:15 – Полунощница. Заутреня. Крестный ход.
12 апреля
00:00 – Ночное Пасхальное Богослужение. Литургия Святителя Иоанна Златоуста. Освящение яиц и куличей,
16:00 – Пасхальная вечерня. Встреча благодатного огня.

Храм в честь Святого Георгия Победоносца (ул. Маяковского, 11)
11 апреля
23:30 – Светлая пасхальная Заутреня.
12 апреля
00:00 – Божественная Литургия; 12:00 – Пасхальный молебен; 13:00 – Освящение Пасхальной снеди;
14:00 – Пасхальная Вечерня.

Собор в честь равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей Словенских (ул. Ново-Садовая, 260)
11 апреля
22:30 – Пасхальное богослужение;
12 апреля
09:00 – Исповедь. Божественная Литургия. Освящение куличей.

Храм в честь святителя Спиридона Тримифунтского (ул. Советской Армии, 251Б)
11 апреля
23:30 – Пасхальная Полунощница.

Начиная с 11 апреля во всех храмах Самары горожане смогут освятить традиционные праздничные блюда.

Отметим, в Пасхальную ночь 12 апреля в Самаре организуют работу пяти дополнительных автобусов. Их подадут по окончании праздничных богослужений, с 02:00, к пяти храмам: Покровскому кафедральному собору, храму во имя апостолов Петра и Павла, храму в честь Святого великомученика Георгия Победоносца, Кирилло-Мефодиевскому и Софийскому собору.

Отправка автобусов будет осуществляться по мере заполнения салонов. Маршрут следования будет уточняться перед отправкойс учетом потребности большинства пассажиров.

 

Фото:   пресс-служба администрации Самары

