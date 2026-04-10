В храмах Самары пройдут Пасхальные богослужения

В предстоящее воскресенье, 12 апреля, православные верующие отметят Светлую Пасху. По традиции в ночь накануне праздника в храмах областной столицы пройдут торжественные богослужения. Митрополит Самарский и Новокуйбышевский Феодосий возглавит службу в Софийском соборе, она начнется в 23:30.



Пасхальные богослужения начнутся в период с 22:30 до 23:30 11 апреля и завершатся около 02:00 12 апреля:



Софийский собор Самары (ул. Соколова, 1А)

12 апреля

00:00 – Пасхальная утреня, 01:00 – Божественная литургия, 09:30 – Божественная литургия, 16:00 – Пасхальная вечерня.



Покровский кафедральный собор Самары (ул. Ленинская, 75А)

11 апреля

23:30 – Пасхальная полунощница. Пасхальный Крестный ход.

12 апреля

00:00 – Пасхальная заутреня. 1-я Божественная Литургия.

09:00 – 2-ая Божественная Литургия.

16:00 – Великая Пасхальная вечерня.



Храм святых апостолов Петра и Павла (ул. Буянова, 135А)

11 апреля

17:00 – Крестный ход вокруг храма с Плащаницей и Евангелием.



Собор в честь Преображения Господня (ул. Ботаническая, 182А)

11 апреля

23:15 – Полунощница. Заутреня. Крестный ход.

12 апреля

00:00 – Ночное Пасхальное Богослужение. Литургия Святителя Иоанна Златоуста. Освящение яиц и куличей,

16:00 – Пасхальная вечерня. Встреча благодатного огня.



Храм в честь Святого Георгия Победоносца (ул. Маяковского, 11)

11 апреля

23:30 – Светлая пасхальная Заутреня.

12 апреля

00:00 – Божественная Литургия; 12:00 – Пасхальный молебен; 13:00 – Освящение Пасхальной снеди;

14:00 – Пасхальная Вечерня.



Собор в честь равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей Словенских (ул. Ново-Садовая, 260)

11 апреля

22:30 – Пасхальное богослужение;

12 апреля

09:00 – Исповедь. Божественная Литургия. Освящение куличей.



Храм в честь святителя Спиридона Тримифунтского (ул. Советской Армии, 251Б)

11 апреля

23:30 – Пасхальная Полунощница.



Начиная с 11 апреля во всех храмах Самары горожане смогут освятить традиционные праздничные блюда.



Отметим, в Пасхальную ночь 12 апреля в Самаре организуют работу пяти дополнительных автобусов. Их подадут по окончании праздничных богослужений, с 02:00, к пяти храмам: Покровскому кафедральному собору, храму во имя апостолов Петра и Павла, храму в честь Святого великомученика Георгия Победоносца, Кирилло-Мефодиевскому и Софийскому собору.



Отправка автобусов будет осуществляться по мере заполнения салонов. Маршрут следования будет уточняться перед отправкойс учетом потребности большинства пассажиров.

Фото: пресс-служба администрации Самары