10 апреля 2026 года под председательством Магомедсалама Магомедова и Игоря Буренкова состоялся ежегодный семинар-совещание с заместителями глав регионов ПФО.
Под руководством Магомедсалама Магомедова и Игоря Буренкова обсудили нацполитику в ПФО до 2036 года
В преддверии Дня космонавтики, 65-летия полета Ю.А. Гагарина – первого полета человека в космос в школах Самарской области прошел 10-й Гагаринский урок «Космос – это мы».
В образовательных учреждениях региона в Неделю космоса провели гагаринские уроки
10 апреля 2026 года в Координационном центре Правительства РФ состоялась торжественная церемония награждения победителей Национальной премии «Наш вклад».
Самарские предприятия среди победителей Национальной премии «Наш вклад»
9 апреля глава Самары Иван Носков присоединился к воспитанникам Центра детского творчества «Младость»: для них организовали мастер-класс по пасхальной росписи яиц в художественной мастерской «В лавке у Шабаева».
Иван Носков: «Важно напоминать детям о традициях и вере через творчество»
12 апреля, православные верующие отметят Светлую Пасху. В ночь накануне праздника в храмах областной столицы пройдут торжественные богослужения. Митрополит Самарский и Новокуйбышевский Феодосий возглавит службу в Софийском соборе, она начнется в 23:30.
В храмах Самары пройдут Пасхальные богослужения
Учащиеся более чем из 30 стран примут участие в ММО-60 – одном из самых престижных научных соревнований для юных химиков со всего мира.
Школьница из Самары представит Россию на Международной Менделеевской олимпиаде по химии
10 апреля в Историческом парке состоялось по-настоящему масштабное событие, объединившее историю, культуру и лучшие традиции российской и региональной сцены.
Самарский исторический парк: торжественное открытие выставки «150 артистов. СТД» 
По информации Приволжского УГМС ночью и утром 11 апреля местами в Самарской области ожидается туман с ухудшением видимости 500 метров и менее.
Ночью и утром 11 апреля в регионе будет туманно
В образовательных учреждениях региона в Неделю космоса провели гагаринские уроки
Фестиваль «Веснушка – 2026» подводит итоги конкурсных концертных мероприятий
Музей Эльдара Рязанова запускает просветительский проект «Берегись кино»
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарский исторический парк: торжественное открытие выставки «150 артистов. СТД» 

10 апреля в Историческом парке состоялось по-настоящему масштабное событие, объединившее историю, культуру и лучшие традиции российской и региональной сцены. Открылась мультимедийная выставка «150 артистов. СТД», посвященная юбилею Союза театральных деятелей России.
Парк сегодня собрал представителей крупнейших театров Самары и их зрителей, деятелей искусства и почетных гостей.
Мероприятие открылось приветствием заместителя руководителя регионального отделения Союза театральных деятелей России, художественного руководителя театра «Грань» Дениса Бокурадзе.
Денис Сергеевич особо подчеркнул высокий уровень сотрудничества театрального сообщества с различными структурами и значимость сохранения памяти о великих мастерах сцены: «Открытие выставки «150 артистов. Союз театральных деятелей» - это расширение театральных границ. Театр как искусство давно уже занимает все пространства, которые только может освоить. И данная выставка уникальна потому, что в ней собрана история одного их старейших творческих союзов страны».
Церемонию открытия украсили своим и выступлениями воспитанницы заслуженной артистки РФ Марины Владимировны Дворянчиковой из Театра юного артиста «Мастерской Евгении Мессель». Они подарили гостям изящный и завораживающий номер «Танец с кувшином» и исполнили знаменитую партию «Вишенки» из балета Карена Хачатуряна «Чиполлино».
Заместитель председателя Общественной палаты Самарской области Павел Александрович Покровский, находящийся сегодня в Москве, прислал видеоприветствие участникам церемонии и гостям выставки: «Это очень глубокая, очень мудрая выставка, которая рассказывает об истории нашей страны, о людях, которые формируют внутренний стержень россиян».
«175-летие Самарской Драмы совпало с юбилеем Самарской губернии и 150-летием Союза театральных деятелей России, - отметил режиссер Самарского театра драмы им. Максима Горького Олег Анатольевич Скивко, - Сегодня мы открываем в пространствах Исторического парка выставку костюмов спектаклей «История лошади» и «Люди солнца». Эти постановки уже не идут: век спектакля короток. Но именно за роль в «Истории лошади» народный артист России, председатель регионального отделения СТД Владимир Гальченко получил премию «Золотая маска». Все посетители выставки «150 артистов. СТД» смогут воочию увидеть раритетные костюмы и вспомнить наши постановки».
Выставка, о которой говорил уважаемый гость, продолжила череду выставок театральных костюмов, посвящённых 150-летию Союза театральных деятелей России. С 26 марта по 8 апреля театр «СамАрт» представил свои костюмы посетителям Исторического парка.
Не оставил вниманием выставку крупнейший региональный театр – Академический театр оперы и балета им. Д.Д.Шостаковича. От лица прославленного коллектива выступил заведующий режиссёрским управлением Театра оперы и балета им. Шостаковича Роман Валерьевич Ерицев: «Благодарю Исторический парк «Россия – моя история» за организацию такой прекрасной выставки. Очень важно привлекать внимание к нашему великому искусству. Театр оперы и балета представит свои костюмы в рамках выставки уже с 20 апреля. А 30 апреля посетители Исторического парка встретятся с заведующим постановочного цеха Сергеем Дильдиным и ведущей солисткой балетной труппы Вероникой Земляковой».
После церемонии гости отправились на первую экскурсию по экспозиции. Выставка «150 артистов. СТД» развёрнута сразу в нескольких залах и предлагает уникальный формат — полное погружение в контекст исторической эпохи. Мультимедийные технологии позволяют не просто узнать биографию того или иного артиста, но и почувствовать особенности времени, в котором он жил и творил.
Приглашаем всех жителей и гостей Самары увидеть этот грандиозный проект, объединивший 150 судеб и целую историю российского театра!
Выставка продлится с 10 апреля по 5 мая.
ВХОД СВОБОДНЫЙ.

Фото: Исторический парк "Россия - моя история"

Теги: Самара

В центре внимания
Пробный пуск фонтанов в Самаре запланирован с 25 апреля
10 апреля 2026  13:51
Пробный пуск фонтанов в Самаре запланирован с 25 апреля
295
Иван Носков рассказал о промежуточных итогах генеральной уборки Самары
10 апреля 2026  13:08
Иван Носков рассказал о промежуточных итогах генеральной уборки Самары
287
В ночь на 10 апреля еще раз объявляли ракетную опасность в Самарской области
10 апреля 2026  09:21
В ночь на 10 апреля еще раз объявляли ракетную опасность в Самарской области
506
Губернатор Вячеслав Федорищев сообщил, что на территории Самарской области объявлена РАКЕТНАЯ ОПАСНОСТЬ.
9 апреля 2026  23:29
В Самарском регионе объявлена РАКЕТНАЯ ОПАСНОСТЬ
2289
Более 150 гектаров городских парков готовят к летнему сезону в Самаре
9 апреля 2026  11:41
Более 150 гектаров городских парков готовят к летнему сезону в Самаре
419
