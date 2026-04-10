Самарский исторический парк: торжественное открытие выставки «150 артистов. СТД» 

10 апреля в Историческом парке состоялось по-настоящему масштабное событие, объединившее историю, культуру и лучшие традиции российской и региональной сцены. Открылась мультимедийная выставка «150 артистов. СТД», посвященная юбилею Союза театральных деятелей России.

Парк сегодня собрал представителей крупнейших театров Самары и их зрителей, деятелей искусства и почетных гостей.

Мероприятие открылось приветствием заместителя руководителя регионального отделения Союза театральных деятелей России, художественного руководителя театра «Грань» Дениса Бокурадзе.

Денис Сергеевич особо подчеркнул высокий уровень сотрудничества театрального сообщества с различными структурами и значимость сохранения памяти о великих мастерах сцены: «Открытие выставки «150 артистов. Союз театральных деятелей» - это расширение театральных границ. Театр как искусство давно уже занимает все пространства, которые только может освоить. И данная выставка уникальна потому, что в ней собрана история одного их старейших творческих союзов страны».

Церемонию открытия украсили своим и выступлениями воспитанницы заслуженной артистки РФ Марины Владимировны Дворянчиковой из Театра юного артиста «Мастерской Евгении Мессель». Они подарили гостям изящный и завораживающий номер «Танец с кувшином» и исполнили знаменитую партию «Вишенки» из балета Карена Хачатуряна «Чиполлино».

Заместитель председателя Общественной палаты Самарской области Павел Александрович Покровский, находящийся сегодня в Москве, прислал видеоприветствие участникам церемонии и гостям выставки: «Это очень глубокая, очень мудрая выставка, которая рассказывает об истории нашей страны, о людях, которые формируют внутренний стержень россиян».

«175-летие Самарской Драмы совпало с юбилеем Самарской губернии и 150-летием Союза театральных деятелей России, - отметил режиссер Самарского театра драмы им. Максима Горького Олег Анатольевич Скивко, - Сегодня мы открываем в пространствах Исторического парка выставку костюмов спектаклей «История лошади» и «Люди солнца». Эти постановки уже не идут: век спектакля короток. Но именно за роль в «Истории лошади» народный артист России, председатель регионального отделения СТД Владимир Гальченко получил премию «Золотая маска». Все посетители выставки «150 артистов. СТД» смогут воочию увидеть раритетные костюмы и вспомнить наши постановки».

Выставка, о которой говорил уважаемый гость, продолжила череду выставок театральных костюмов, посвящённых 150-летию Союза театральных деятелей России. С 26 марта по 8 апреля театр «СамАрт» представил свои костюмы посетителям Исторического парка.

Не оставил вниманием выставку крупнейший региональный театр – Академический театр оперы и балета им. Д.Д.Шостаковича. От лица прославленного коллектива выступил заведующий режиссёрским управлением Театра оперы и балета им. Шостаковича Роман Валерьевич Ерицев: «Благодарю Исторический парк «Россия – моя история» за организацию такой прекрасной выставки. Очень важно привлекать внимание к нашему великому искусству. Театр оперы и балета представит свои костюмы в рамках выставки уже с 20 апреля. А 30 апреля посетители Исторического парка встретятся с заведующим постановочного цеха Сергеем Дильдиным и ведущей солисткой балетной труппы Вероникой Земляковой».

После церемонии гости отправились на первую экскурсию по экспозиции. Выставка «150 артистов. СТД» развёрнута сразу в нескольких залах и предлагает уникальный формат — полное погружение в контекст исторической эпохи. Мультимедийные технологии позволяют не просто узнать биографию того или иного артиста, но и почувствовать особенности времени, в котором он жил и творил.

Выставка продлится с 10 апреля по 5 мая.

ВХОД СВОБОДНЫЙ.

0+

Фото: Исторический парк "Россия - моя история"