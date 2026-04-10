Самарские Добро.Центры вошли в ТОП-150 лучших в России

Три организации Самарской области вошли в ТОП-150 лучших в стране по итогам федерального мониторинга: Самарская региональная молодёжная общественная организация «Центр социальных проектов», Дом молодёжных организаций городского округа Жигулёвск и Добро.Центр «Элемент» на базе Самарского государственного технического университета.

Оценка формируется на основе реальных показателей работы центров: вовлечения жителей, количества реализованных инициатив и устойчивости проектов. Попадание в ТОП-150 означает, что работа этих команд соответствует федеральному уровню и может масштабироваться.

Сегодня добровольческое движение Самарской области объединяет более 220 тысяч человек и более 4 тысяч организаторов добровольческой деятельности. В регионе уже действует сеть из более чем 20 Добро.Центров, которая продолжает расширяться и охватывать новые муниципалитеты.

В зелёной зоне мониторинга также находятся Самарский Дом молодёжи, Дом молодёжи Сызрани, Централизованная система детских библиотек Самары и «Альянс молодых» в Кинеле. Эти площадки объединяют добровольцев, некоммерческие организации и активных жителей вокруг социальных инициатив.

Работа центров строится вокруг конкретных проектов и задач. На их базе проходят образовательные программы, добровольческие акции, форумы и встречи, где жители региона могут включиться в общественную деятельность и реализовать свои инициативы.

Присоединиться к добровольческому движению можно через платформу Добро.рф. Здесь собраны актуальные возможности в некоммерческом секторе. Можно принять участие в волонтёрских акциях и присоединиться к социальным проектам. В Самарской области развитие добровольчества курирует министерство молодёжной политики Самарской области, а Ресурсный центр добровольчества выступает региональной членской организацией Добро.рф.

Попадание в ТОП-150 подтверждает, что региональные практики не только работают, но и становятся ориентиром для других муниципалитетов.

Фото: Министерство молодёжной политики Самарской области