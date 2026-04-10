Самарские Добро.Центры вошли в ТОП-150 лучших в России

Я нашел ошибку
Главные новости:
10 апреля 2026 года под председательством Магомедсалама Магомедова и Игоря Буренкова состоялся ежегодный семинар-совещание с заместителями глав регионов ПФО.
Под руководством Магомедсалама Магомедова и Игоря Буренкова обсудили нацполитику в ПФО до 2036 года
В преддверии Дня космонавтики, 65-летия полета Ю.А. Гагарина – первого полета человека в космос в школах Самарской области прошел 10-й Гагаринский урок «Космос – это мы».
В образовательных учреждениях региона в Неделю космоса провели гагаринские уроки
10 апреля 2026 года в Координационном центре Правительства РФ состоялась торжественная церемония награждения победителей Национальной премии «Наш вклад».
Самарские предприятия среди победителей Национальной премии «Наш вклад»
9 апреля глава Самары Иван Носков присоединился к воспитанникам Центра детского творчества «Младость»: для них организовали мастер-класс по пасхальной росписи яиц в художественной мастерской «В лавке у Шабаева».
Иван Носков: «Важно напоминать детям о традициях и вере через творчество»
12 апреля, православные верующие отметят Светлую Пасху. В ночь накануне праздника в храмах областной столицы пройдут торжественные богослужения. Митрополит Самарский и Новокуйбышевский Феодосий возглавит службу в Софийском соборе, она начнется в 23:30.
В храмах Самары пройдут Пасхальные богослужения
Учащиеся более чем из 30 стран примут участие в ММО-60 – одном из самых престижных научных соревнований для юных химиков со всего мира.
Школьница из Самары представит Россию на Международной Менделеевской олимпиаде по химии
10 апреля в Историческом парке состоялось по-настоящему масштабное событие, объединившее историю, культуру и лучшие традиции российской и региональной сцены.
Самарский исторический парк: торжественное открытие выставки «150 артистов. СТД» 
По информации Приволжского УГМС ночью и утром 11 апреля местами в Самарской области ожидается туман с ухудшением видимости 500 метров и менее.
Ночью и утром 11 апреля в регионе будет туманно
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.84
-0.46
EUR 90.88
-0.68
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В образовательных учреждениях региона в Неделю космоса провели гагаринские уроки
Фестиваль «Веснушка – 2026» подводит итоги конкурсных концертных мероприятий
Музей Эльдара Рязанова запускает просветительский проект «Берегись кино»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарские Добро.Центры вошли в ТОП-150 лучших в России

Три организации Самарской области вошли в ТОП-150 лучших в стране по итогам федерального мониторинга.

Три организации Самарской области вошли в ТОП-150 лучших в стране по итогам федерального мониторинга: Самарская региональная молодёжная общественная организация «Центр социальных проектов», Дом молодёжных организаций городского округа Жигулёвск и Добро.Центр «Элемент» на базе Самарского государственного технического университета.
Оценка формируется на основе реальных показателей работы центров: вовлечения жителей, количества реализованных инициатив и устойчивости проектов. Попадание в ТОП-150 означает, что работа этих команд соответствует федеральному уровню и может масштабироваться.

Сегодня добровольческое движение Самарской области объединяет более 220 тысяч человек и более 4 тысяч организаторов добровольческой деятельности. В регионе уже действует сеть из более чем 20 Добро.Центров, которая продолжает расширяться и охватывать новые муниципалитеты.

В зелёной зоне мониторинга также находятся Самарский Дом молодёжи, Дом молодёжи Сызрани, Централизованная система детских библиотек Самары и «Альянс молодых» в Кинеле. Эти площадки объединяют добровольцев, некоммерческие организации и активных жителей вокруг социальных инициатив.

Работа центров строится вокруг конкретных проектов и задач. На их базе проходят образовательные программы, добровольческие акции, форумы и встречи, где жители региона могут включиться в общественную деятельность и реализовать свои инициативы.
Присоединиться к добровольческому движению можно через платформу Добро.рф. Здесь собраны актуальные возможности в некоммерческом секторе. Можно принять участие в волонтёрских акциях и присоединиться к социальным проектам. В Самарской области развитие добровольчества курирует министерство молодёжной политики Самарской области, а Ресурсный центр добровольчества выступает региональной членской организацией Добро.рф.
Попадание в ТОП-150 подтверждает, что региональные практики не только работают, но и становятся ориентиром для других муниципалитетов.

 

Фото: Министерство молодёжной политики Самарской области

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
