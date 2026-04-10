Арфисты со всей России встретятся в Самарском государственном институте культуры

10 апреля 2026 года под председательством Магомедсалама Магомедова и Игоря Буренкова состоялся ежегодный семинар-совещание с заместителями глав регионов ПФО.
Под руководством Магомедсалама Магомедова и Игоря Буренкова обсудили нацполитику в ПФО до 2036 года
В преддверии Дня космонавтики, 65-летия полета Ю.А. Гагарина – первого полета человека в космос в школах Самарской области прошел 10-й Гагаринский урок «Космос – это мы».
В образовательных учреждениях региона в Неделю космоса провели гагаринские уроки
10 апреля 2026 года в Координационном центре Правительства РФ состоялась торжественная церемония награждения победителей Национальной премии «Наш вклад».
Самарские предприятия среди победителей Национальной премии «Наш вклад»
9 апреля глава Самары Иван Носков присоединился к воспитанникам Центра детского творчества «Младость»: для них организовали мастер-класс по пасхальной росписи яиц в художественной мастерской «В лавке у Шабаева».
Иван Носков: «Важно напоминать детям о традициях и вере через творчество»
12 апреля, православные верующие отметят Светлую Пасху. В ночь накануне праздника в храмах областной столицы пройдут торжественные богослужения. Митрополит Самарский и Новокуйбышевский Феодосий возглавит службу в Софийском соборе, она начнется в 23:30.
В храмах Самары пройдут Пасхальные богослужения
Учащиеся более чем из 30 стран примут участие в ММО-60 – одном из самых престижных научных соревнований для юных химиков со всего мира.
Школьница из Самары представит Россию на Международной Менделеевской олимпиаде по химии
10 апреля в Историческом парке состоялось по-настоящему масштабное событие, объединившее историю, культуру и лучшие традиции российской и региональной сцены.
Самарский исторический парк: торжественное открытие выставки «150 артистов. СТД» 
По информации Приволжского УГМС ночью и утром 11 апреля местами в Самарской области ожидается туман с ухудшением видимости 500 метров и менее.
Ночью и утром 11 апреля в регионе будет туманно
В образовательных учреждениях региона в Неделю космоса провели гагаринские уроки
Фестиваль «Веснушка – 2026» подводит итоги конкурсных концертных мероприятий
Музей Эльдара Рязанова запускает просветительский проект «Берегись кино»
Арфисты со всей России встретятся в Самарском государственном институте культуры

С 13 по 19 апреля в Самарском государственном институте культуры состоится XIII Международный музыкальный конкурс-фестиваль им. Савелия Орлова.

Впервые участники выступят в номинациях: «Оркестровые струнные инструменты: арфа», «Регентское искусство» – направление включено в программу I Пасхальной ассамблеи современной духовной музыки, и пройдут испытания музыкально-теоретической олимпиады «Обертон».
Конкурс-фестиваль им. Савелия Орлова в очередной раз подтвердит интерес к академической музыке среди молодёжи. В очных и заочных прослушиваниях выступят больше 1500 человек – воспитанники и педагоги детских музыкальных школ, школ искусств, профильных средних специальных и высших учебных заведений из 30 регионов России, Белорусии, Казахстана, Азербайджана, Китая, Сербии, Аргентины, Кореи и не только.
Участники заявились в 15 номинациях: «Академические хоры и хоровые ансамбли», «Хоровое дирижирование», «Оркестровые духовые и ударные инструменты», «Оркестровое дирижирование», «Народные инструменты», «Вокальное искусство», «Фортепиано» и др.
В состав жюри войдут ведущие практики страны: заслуженный деятель искусств РФ Вера Носина, профессор Российской академии музыки имени Гнесиных, член Союза композиторов России Наталья Хондо, доцент кафедры оперно-симфонического дирижирования Российской академии музыки им. Гнесиных, заслуженная артистка РФ Мария Людько, заведующая кафедрой камерного пения ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная консерватория им. Н.А. Римского-Корсакова», заслуженный артист Республики Башкортостан Владимир Грачев, профессор кафедры народных инструментов Саратовской государственной консерватории им. Л.В. Собинова, протоиерей Константин Головацкий, председатель отдела по делам молодежи Санкт-Петербургской епархии, председатель Союза духовных композиторов России, иерей Илия Макаров, председатель Совета по культуре и Отдела религиозного образования и катехизации Санкт-Петербургской епархии, исполнительный директор высших епархиальных курсов святого праведного Иоанна Кронштадтского и др. 
Учредителем и организатором конкурса выступает Самарский государственный институт культуры. Соорганизатором – Самарский фонд развития культуры и креативных индустрий.
Вход на все мероприятия свободный. Церемония открытия XIII Международного музыкального конкурса-фестиваля им. Савелия Орлова состоится в понедельник, 13 апреля, в 15:00 в Актовом зале СГИКа по адресу: г. Самара, ул. Фрунзе, 167. 
Прослушивания номинации «Оркестровые струнные инструменты: арфа» состоятся во вторник, 14 апреля, с 15:00 до 18:00 в МКТК «Дирижабль» по адресу: г. Самара, ул. Куйбышева, 104. Прослушивания номинации «Регентское искусство» состоятся в субботу, 18 апреля, с 12:00 до 17:00 в МКТК «Дирижабль» по адресу: г. Самара, ул. Куйбышева, 104. 
Торжественная церемония открытия I Пасхальной ассамблеи современной духовной музыки состоится в субботу, 18 апреля в Актовом зале СГИКа по адресу: г. Самара, ул. Фрунзе, 167. 
Расписание мероприятий XIII Международного музыкального конкурса-фестиваля им. Савелия Орлова: https://vk.com/wall-905878_24498. 

 

Фото: Самарский государственный институт культуры

