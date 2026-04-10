11 апреля состоится Всероссийский телемарафон «Русский космос»

11 апреля 2026 года состоится Всероссийский телемарафон «Русский космос», приуроченный к 65-летию первого полёта человека в космос.

Организаторами проекта выступают Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК) и Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос» при поддержке Правительства Самарской области и Администрации городского округа Самара.

Центральной площадкой телемарафона является ГТРК «Самара», которая обеспечивает объединение эфирных включений всех федеральных округов Российской Федерации в единую телевизионную программу.

Продолжительность марафона составит 16 часов. Эфир сформирован из тематических блоков, подготовленных региональными филиалами ВГТРК. В рамках телемарафона будут представлены материалы, посвящённые истории отечественной космонавтики, современным достижениям отрасли и её перспективам.

Начало трансляции — 11 апреля в 8:00 по московскому времени.

Прямой эфир будет доступен на платформе «Смотрим» и региональных телеканалах ВГТРК, включая телеканал «Самара 24».

