10 апреля 2026 года под председательством Магомедсалама Магомедова и Игоря Буренкова состоялся ежегодный семинар-совещание с заместителями глав регионов ПФО.
Под руководством Магомедсалама Магомедова и Игоря Буренкова обсудили нацполитику в ПФО до 2036 года
В преддверии Дня космонавтики, 65-летия полета Ю.А. Гагарина – первого полета человека в космос в школах Самарской области прошел 10-й Гагаринский урок «Космос – это мы».
В образовательных учреждениях региона в Неделю космоса провели гагаринские уроки
10 апреля 2026 года в Координационном центре Правительства РФ состоялась торжественная церемония награждения победителей Национальной премии «Наш вклад».
Самарские предприятия среди победителей Национальной премии «Наш вклад»
9 апреля глава Самары Иван Носков присоединился к воспитанникам Центра детского творчества «Младость»: для них организовали мастер-класс по пасхальной росписи яиц в художественной мастерской «В лавке у Шабаева».
Иван Носков: «Важно напоминать детям о традициях и вере через творчество»
12 апреля, православные верующие отметят Светлую Пасху. В ночь накануне праздника в храмах областной столицы пройдут торжественные богослужения. Митрополит Самарский и Новокуйбышевский Феодосий возглавит службу в Софийском соборе, она начнется в 23:30.
В храмах Самары пройдут Пасхальные богослужения
Учащиеся более чем из 30 стран примут участие в ММО-60 – одном из самых престижных научных соревнований для юных химиков со всего мира.
Школьница из Самары представит Россию на Международной Менделеевской олимпиаде по химии
10 апреля в Историческом парке состоялось по-настоящему масштабное событие, объединившее историю, культуру и лучшие традиции российской и региональной сцены.
Самарский исторический парк: торжественное открытие выставки «150 артистов. СТД» 
По информации Приволжского УГМС ночью и утром 11 апреля местами в Самарской области ожидается туман с ухудшением видимости 500 метров и менее.
Ночью и утром 11 апреля в регионе будет туманно
В образовательных учреждениях региона в Неделю космоса провели гагаринские уроки
Фестиваль «Веснушка – 2026» подводит итоги конкурсных концертных мероприятий
Музей Эльдара Рязанова запускает просветительский проект «Берегись кино»
Иван Носков: «Важно напоминать детям о традициях и вере через творчество»

9 апреля глава Самары Иван Носков присоединился к воспитанникам Центра детского творчества «Младость»: для них организовали мастер-класс по пасхальной росписи яиц в художественной мастерской «В лавке у Шабаева».

В четверг, 9 апреля, в один из важнейших дней Страстной недели, предшествующей Пасхе, глава города Самары Иван Носков присоединился к воспитанникам Центра детского творчества «Младость». Накануне праздника для них организовали мастер-класс по пасхальной росписи яиц в художественной мастерской «В лавке у Шабаева».

«В Чистый четверг наши предки всегда наводили чистоту в доме, пекли куличи и начинали красить пасхальные яйца. Именно за традицию раскрашивания яиц я и люблю этот день — помню, как красили с семьей, а потом начинали расписывать, – поделился глава города Самары Иван Носков. – Часть дня провел с ребятишками из нашего Центра дополнительного образования «Младость». Был рад погрузиться в историю праздника, обычаи, традиции, узнать, какие пасхальные забавы существовали в селах Самарской губернии. Ритуал лично для меня обрел новое, более глубокое значение и заиграл новыми яркими красками. А у ребят горели глаза, и это самая лучшая оценка всему действу. Это важно — напоминать им о традициях и вере через творчество».

Вместе с руководителем Образцовой фольклорно-этнографической студии «УкрАса» и этнографического музея «Русская изба», обладателем Премии Президента РФ в области культуры Еленой Зольниковой дети раскрасили главный символ Пасхи в техниках «капанка» и «писанка». После мастер-класса руководитель Центра Самарского фольклора, член правления Российского фольклорного союза Андрей Давыдов провел чайную церемонию. Дети и взрослые попробовали травяной сбор, заваренный в русском самоваре, познакомились с традиционными пасхальными играми — катанием яиц, пасхальной горкой и другими.

«Большинство ребят, принявших участие в мастер-классе, обучаются на отделении изобразительного и декоративно-прикладного искусства. Они учатся рисовать, лепить, создавать что-то красивое своими руками. Всего же в центре более 2,6 тысяч детей. Ребята осваивают музыкальные инструменты, в том числе обучаются колокольному звону. Работают вокальное, хореографическое, театральное, общеэстетическое отделения, городская методическая площадка «Центр Самарского фольклора» и арт-кластер «Мастерская искусств». Большое спасибо за приглашение на мастер-класс, а Ивану Николаевичу — за участие и добрые пожелания накануне праздника», – сказала директор Центра детского творчества «Младость» Диана Горбенко.

Корзину с уже украшенными символами праздника глава города Самары Иван Носков возьмет для освящения на Пасхальной службе в Софийском соборе в ночь на воскресенье, 12 апреля, и передаст Митрополиту Самарскому и Новокуйбышевскому Феодосию.

 

Фото:  пресс-служба администрации Самары

Теги: Самара

