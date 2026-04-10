Андрей Парфёнов подал документы для участия в предварительном голосовании «Единой России»

10 апреля 2026 года под председательством Магомедсалама Магомедова и Игоря Буренкова состоялся ежегодный семинар-совещание с заместителями глав регионов ПФО.
Под руководством Магомедсалама Магомедова и Игоря Буренкова обсудили нацполитику в ПФО до 2036 года
В преддверии Дня космонавтики, 65-летия полета Ю.А. Гагарина – первого полета человека в космос в школах Самарской области прошел 10-й Гагаринский урок «Космос – это мы».
В образовательных учреждениях региона в Неделю космоса провели гагаринские уроки
10 апреля 2026 года в Координационном центре Правительства РФ состоялась торжественная церемония награждения победителей Национальной премии «Наш вклад».
Самарские предприятия среди победителей Национальной премии «Наш вклад»
9 апреля глава Самары Иван Носков присоединился к воспитанникам Центра детского творчества «Младость»: для них организовали мастер-класс по пасхальной росписи яиц в художественной мастерской «В лавке у Шабаева».
Иван Носков: «Важно напоминать детям о традициях и вере через творчество»
12 апреля, православные верующие отметят Светлую Пасху. В ночь накануне праздника в храмах областной столицы пройдут торжественные богослужения. Митрополит Самарский и Новокуйбышевский Феодосий возглавит службу в Софийском соборе, она начнется в 23:30.
В храмах Самары пройдут Пасхальные богослужения
Учащиеся более чем из 30 стран примут участие в ММО-60 – одном из самых престижных научных соревнований для юных химиков со всего мира.
Школьница из Самары представит Россию на Международной Менделеевской олимпиаде по химии
10 апреля в Историческом парке состоялось по-настоящему масштабное событие, объединившее историю, культуру и лучшие традиции российской и региональной сцены.
Самарский исторический парк: торжественное открытие выставки «150 артистов. СТД» 
По информации Приволжского УГМС ночью и утром 11 апреля местами в Самарской области ожидается туман с ухудшением видимости 500 метров и менее.
Ночью и утром 11 апреля в регионе будет туманно
В образовательных учреждениях региона в Неделю космоса провели гагаринские уроки
Фестиваль «Веснушка – 2026» подводит итоги конкурсных концертных мероприятий
Музей Эльдара Рязанова запускает просветительский проект «Берегись кино»
Андрей Парфёнов подал документы для участия в предварительном голосовании «Единой России»

Депутат Государственной Думы от Самарской области Андрей Парфёнов лично представил документы в Региональный организационный комитет для участия в процедуре предварительного голосования партии «Единая Россия»

Парламентарий подчеркнул важность открытой внутрипартийной конкуренции. «Предварительное голосование "Единой России" – это не внутрипартийная формальность, а реальный механизм народного отбора. Партия даёт возможность каждому кандидату выйти к людям, представить свою программу и доказать, что ты достоин их доверия. Я работаю с промышленностью, с волонтёрами, с нашими бойцами и их семьями. И я хочу, чтобы жители региона сами решили – достоин ли я и дальше представлять их интересы в Государственной Думе. Партия доверяет мне, и я отвечаю на это доверие честной работой и открытостью», - подчеркнул Андрей Парфёнов.

Член Регионального оргкомитета по предварительному голосованию, ректор СамГМУ, член президиума регполитсовета «Единой России» Александр Колсанов высоко оценил вклад Парфёнова в реализацию народной программы партии и гуманитарную миссию. «Андрей Борисович один из тех депутатов, кто не ограничивается кабинетной работой. Он постоянно в регионах, на предприятиях, в зоне специальной военной операции. Его участие в предварительном голосовании – закономерный шаг человека, который привык отчитываться за свои дела перед людьми», - отметил Александр Колсанов.

Напомним, процедура выдвижения кандидатов продлится до 30 апреля. Параллельно идёт регистрация избирателей для участия в электронном предварительном голосовании – она стартует 20 апреля. Само электронное голосование за кандидатов, которые в дальнейшем представят партию на выборах, продлится с 25 по 31 мая. На сегодняшний день на сайте предварительного голосования «Единой России» зарегистрировано 113 кандидатов, претендующих на выдвижение в Государственную Думу и Самарскую Губернскую Думу.

Андрей Парфёнов – член комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению. В Самарской области он хорошо известен своей системной работой с молодежью, промышленными предприятиями и активной гуманитарной деятельностью. Депутат регулярно проводит личные приёмы граждан, оказывает содействие в отправке гуманитарных грузов и поддерживает семьи участников специальной военной операции. Андрей Парфенов лично курировал активистов «Молодой Гвардии», которые проходили обучение в кадровых проектах «Единой России» «Политзавод» и «Политстарт», сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

 

Фото:  пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

 

