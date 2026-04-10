Россияне стали чаще интересоваться азиатским контентом

В 2026 году дан старт седьмому сезону международной акции «Сад памяти», которая проходит с 2020 года по поручению президента России Владимира Путина. 
В губернии акцию «Сад памяти» посвятили 65-летию первого полета человека в космос
В Самаре в рамках апрельской генеральной уборки стартовали средники. На этой неделе активные жители привели в порядок ряд территорий.
Около 1000 кубометров мусора вывезено после первого апрельского средника в Самаре
В Казани завершилось первенство России по сумо среди юношей и девушек в возрастных категориях до 15, до 17 и до 19 лет.
Спортсмены региона - призеры первенства России по сумо
15 апреля в 13:00 в Самарской областной универсальной научной библиотеке состоится презентация книги «Арам Хачатурян: письмо как событие».
В СОУНБ представят книгу легендарного композитора в сопровождении его музыки
За 2025 год в регионе было постановлено на кадастровый учет порядка 8000 индивидуальных жилых домов, что по площади соответствует 1 млн. кв. м жилья – об этом сообщили в самарском Росреестре.
Росреестр СО: что необходимо знать владельцам ИЖС в 2026 году
На МСП.РФ стартовал второй набор в программу «Платформа роста» - совместный проект RWB и Агентства стратегических инициатив, направленный на системную поддержку российских брендов. 
Предприниматели региона могут стать участниками программы «Платформа роста»
В 2026 году в Самарской области в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» приведут в нормативное состояние более 11 км улиц, ведущих к знаковым объектам, связанным с историей освоения космоса.
В Самаре отремонтируют дороги к музею космонавтики, ракете «Союз» и Аллее «Отцы космоса»
В Доме приемов МИД России состоялась презентация Международного фестиваля молодежи 2026 года для представителей дипломатического корпуса, аккредитованного в Москве.
Блее 60 тысяч заявок уже подано на Международный фестиваль молодежи 2026 года
Фестиваль «Веснушка – 2026» подводит итоги конкурсных концертных мероприятий
Музей Эльдара Рязанова запускает просветительский проект «Берегись кино»
Самарский зоопарк расскажет о животных в космосе
Россияне стали чаще интересоваться азиатским контентом

174
Россияне стали чаще интересоваться азиатским контентом

Спрос на комиксы и мангу вырос на 55%, а установка приложений – почти на треть.


​​​​​​Магазин приложений RuStore и сервис электронных и аудиокниг Литрес проанализировали популярность азиатского контента среди россиян.
По данным Литрес, выручка от продаж цифровых книг во всех моделях монетизации (поштучная покупка, Абонемент, Подписка) в категории «Азиатские комиксы и манга» в период с 1 января 2025 по 31 марта 2026 года выросла на 55% в сравнении с предыдущим аналогичным периодом. В топ-5 самых популярных произведений категории вошли серии «Вебтун. Поднятие уровня в одиночку. Solo Leveling» от автора Чхугон, серия «Берсерк» от Кэнтаро Миура, «Единственный конец злодейки — смерть» от Суволь Гёыль Квон, «Атака на титанов», Хадзимэ Исаяма, Хикару Суруга, Ган Снарк, Хироси Сэко, Рёскэ Фудзи и «Лериана, невеста герцога по контракту», Мильчха.

«Азиатская литература сегодня очень популярна, авторы из Японии, Китая, Вьетнама и Кореи не просто прижились на российском книжном рынке – они задают тренды. Популярный сегмент Young adult прекрасно закрывают азиатские манги и комиксы, предлагая читателям визуальные истории с интересной содержательной частью. Темы варьируются – от любовных, фэнтезийных и приключенческих до социальных и психологических, многие из которых решены в аниме-стилистике, столь полюбившейся читателям», – комментирует шеф-редактор группы компаний «Литрес» Екатерина Писарева.

В RuStore число скачиваний приложений с азиатским контентом только за последний месяц увеличилось примерно на 32%, а по итогам 2025 года их популярность выросла в 4,5 раза. В числе наиболее востребованных в 2026 году оказались Литрес, MangaLib, ReadManga, Manga Watcher X, AniLiberty, Animevost Mobile. Параллельно пользователи активно загружали игры в аниме-стилистике: Lost Crown, «Наруто: Судьба», Tokyo Ghoul: Break the Chains и «Джуджутсу Кайсен».


«Мы видим рост интереса к азиатскому контенту со стороны пользователей в RuStore и одновременно – расширение присутствия паблишеров из Китая и других стран Азии. Это уже не просто локальный интерес к отдельным тайтлам, а устойчивый сегмент с растущим предложением и своей лояльной аудиторией», – отметила главный редактор RuStore Варвара Юмина.

О полете в космос мечтают 36% самарцев
10 апреля 2026, 09:38
О полете в космос мечтают 36% самарцев
Среди обладателей высшего образования космических романтиков и мечтателей — 40%, а среди закончивших колледжи — 32%. Общество
больше половины россиян (58%) называют себя кошатниками
09 апреля 2026, 11:27
Больше половины россиян (58%) называют себя кошатниками
62% собачников отмечают, что их питомцы любят смотреть телевизор, реагируя на звуки и изображения других животных, в то время как кошки делают это реже и... Общество
54% самарцев хотят, чтобы День космонавтики стал государственным праздником и выходным днем
09 апреля 2026, 09:59
54% самарцев хотят, чтобы День космонавтики стал государственным праздником и выходным днем
Приверженцы идеи главным аргументом называют необходимость подчеркнуть исторические достижения страны в освоении космоса и апеллируют к чувству национальной... Общество
Пробный пуск фонтанов в Самаре запланирован с 25 апреля
10 апреля 2026  13:51
Пробный пуск фонтанов в Самаре запланирован с 25 апреля
Иван Носков рассказал о промежуточных итогах генеральной уборки Самары
10 апреля 2026  13:08
Иван Носков рассказал о промежуточных итогах генеральной уборки Самары
В ночь на 10 апреля еще раз объявляли ракетную опасность в Самарской области
10 апреля 2026  09:21
В ночь на 10 апреля еще раз объявляли ракетную опасность в Самарской области
Губернатор Вячеслав Федорищев сообщил, что на территории Самарской области объявлена РАКЕТНАЯ ОПАСНОСТЬ.
9 апреля 2026  23:29
В Самарском регионе объявлена РАКЕТНАЯ ОПАСНОСТЬ
Более 150 гектаров городских парков готовят к летнему сезону в Самаре
9 апреля 2026  11:41
Более 150 гектаров городских парков готовят к летнему сезону в Самаре
