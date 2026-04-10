В Самаре 77-летняя пенсионерка погибла после падения в коллектор

77-летняя Людмила Олейникова пропала вечером 3 сентября 2025 года после того, как ушла на прогулку к санаторию рядом с домом, чтобы послушать музыку. Домой она не вернулась. Поиски, в которых участвовали родные и волонтёры, продолжались четыре дня.

Тело женщины обнаружили в ночь на 8 сентября в коллекторе глубиной около двух метров. Экспертиза зафиксировала у погибшей переломы плеча и предплечья, а также травму затылка. При ней не было личных вещей.

Дочь погибшей сообщила, что коллектор был частично заполнен водой, вокруг находилась песчаная насыпь, а бетонная плита была разрушена. По её словам, точное время смерти до сих пор вызывает вопросы: первоначально назывались разные даты — 6 и 7 сентября, что может указывать на то, что женщина находилась в коллекторе несколько суток без помощи.

9 апреля 2026 года семья вновь встретилась со следователем. По словам дочери, за прошедшие месяцы дополнительных экспертиз не проводилось, а материалы дела оставались без должного изучения. Позже было удовлетворено ходатайство о проведении ситуационной экспертизы, однако, как отмечает семья, время уже было упущено.

Родственники направили обращения в СК, прокуратуру и администрацию, а также на имя председателя СК России Александра Бастрыкина. Дочь погибшей намерена добиваться установления виновных, пишет Самара-МК.