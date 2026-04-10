От ФГБУ «Приволжское УГМС» получена консультация: «Объявлен желтый уровень опасности. В ближайшие 1-3 часа местами в Самарской области ожидается гроза, усиление ветра 15-20 м/с, с сохранением до конца дня и вечером 10.04.2026».
В связи с ухудшением погодных условий, Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует:
- не укрывайся и не паркуй автотранспорт под деревьями и шаткими конструкциями;
- проверь тягу в дымовых и вентиляционных каналах при использовании газа;
- будь внимателен и осторожен на дорогах;
- избегай внезапных маневров: обгонов, перестроений, опережений;
- не ориентируйся на впереди идущий автомобиль;
- соблюдай правила дорожного движения, дистанцию и скоростной режим.
При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить
по единому телефону пожарных и спасателей «112»
(все операторы сотовой связи)