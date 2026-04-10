«Школа РНФ» прошла в Самарской области

С 8 по 9 апреля в Самарской области прошла «Школа РНФ». Участники встретились с руководством Фонда, посетили тематические семинары для учёных и представителей предприятий региона и дискуссии с экспертами и руководителями проектов, поддержанных РНФ. Применить знания на практике помогла деловая игра, позволяющая освоить процесс подготовки и экспертизы заявок. Кроме того, учёные из ведущих вузов Самарской области представили руководству Фонда свои разработки, созданные при поддержке РНФ.

8 апреля в рамках программы «Школы РНФ» прошла вводная встреча «Российский научный фонд и Самарская область – итоги взаимодействия». Участники обсудили роль грантовых инструментов РНФ в научно-технологическом развитии региона, а также подвели итоги реализации совместных региональных конкурсов. Среди выступающих – председатель Общественной палаты Самарской области, президент Самарского университета им. Королёва, академик РАН Виктор Сойфер, заместитель генерального директора РНФ Елена Попова, начальник Управления программ и проектов РНФ Игорь Проценко и врио министра науки и высшего образования Самарской области Марк Шлеенков.

Виктор Сойфер призвал учёных, в том числе молодых, активнее участвовать в конкурсах РНФ. «Статистика демонстрирует, что поддержку получают далеко не все заявки, однако систематическая работа над их качеством и проявленная целеустремленность в итоге обеспечивают положительный результат», – подчеркнул он.

Марк Шлеенков отметил, что регион всегда поддерживал активное взаимодействие науки и промышленного сектора. «Наше конкурентное преимущество – хорошая связь с промышленными предприятиями, так сложилось исторически. В 2026 году в рамках поручения губернатора Вячеслава Федорищева продолжим курс на усиление связи высшего образования и науки с реальным сектором экономики. В 2025 году на региональные конкурсы РНФ было подано более 70 заявок, 20 из них получили поддержку в 2026 году. Обращаюсь к молодым ученым Самарской области: при прочих равных приоритет в поддержке получит тот, кто сотрудничает с реальным сектором, заявляет практико-ориентированные проекты, это особенно важно для развития экономики региона», – рассказал Марк Шлеенков.

Заместитель генерального директора РНФ Елена Попова напомнила, что конкурсная линейка РНФ трансформируется, следует за научно-технологической повесткой и теми технологическими вызовами, которые стоят перед страной, оставаясь важным инструментом грантовой поддержки фундаментальных исследований. «С 2023 года развивается и направление прикладных исследований – грантовые инструменты здесь расширяются. При этом опыт Фонда уже признан успешным при реализации программ, которые сегодня проводятся в региональном сегменте. Сейчас мы экстраполируем эти программы на проекты по обеспечению технологического лидерства и надеемся, что опыт проведения пилотных конкурсов совместно с регионами получит свое дальнейшее развитие», – подчеркнула заместитель генерального директора РНФ.

В первый день также прошел семинар «Конкурсы РНФ: возможности для предприятий», посвященный вовлечению компаний реального сектора экономики региона в конкурсы Фонда. На семинаре рассмотрели практические механизмы взаимодействия науки и бизнеса в рамках инструментов РНФ, включая понятие «квалифицированный заказчик», логику отбора проектов Научно-технологическим советом и региональный аспект проведения конкурсов.

Отдельный блок работы «Школы РНФ» традиционно был посвящен повышению качества заявок научных коллективов. В рамках семинара «Как выиграть конкурс РНФ: взгляд эксперта» члены экспертных советов Фонда подробно разобрали структуру заявки, представили требования конкурсной документации, критерии экспертной оценки и типичные ошибки заявителей.

Второй день «Школы РНФ» начался с посещения научных подразделений, где работают коллективы под руководством победителей конкурсов РНФ. Начальник Управления программ и проектов РНФ Игорь Проценко посетил Научно-технологический центр композиционных материалов Самарского университета им. Королёва.

Грантополучатели под руководством Евгения Куркина представили проект по развитию методов и созданию электронных ресурсов для прогнозирования новых материалов. О проектировании изделий из композиционных материалов, аддитивных технологиях и об исследовании процессов горения в энергетических установках рассказали участники проекта под руководством Владислава Блатова. Их проект реализуется на базе Международного научно-исследовательского центра по теоретическому материаловедению Самарского государственного технического университета.

Завершающим мероприятием «Школы РНФ» стала полюбившаяся многим деловая игра «Ставка на грант»: участники примерили на себя роли исследователя и эксперта РНФ. В ходе игры команды разрабатывали собственные проекты для подачи на грант и одновременно оценивали проекты других участников по реальным критериям Фонда. Деловая игра помогает понять логику экспертной оценки, увидеть сильные и слабые стороны заявок и приобрести навыки для успешного прохождения конкурсного отбора.

