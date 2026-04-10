«Школа РНФ» прошла в Самарской области

В 2026 году дан старт седьмому сезону международной акции «Сад памяти», которая проходит с 2020 года по поручению президента России Владимира Путина. 
В губернии акцию «Сад памяти» посвятили 65-летию первого полета человека в космос
В Самаре в рамках апрельской генеральной уборки стартовали средники. На этой неделе активные жители привели в порядок ряд территорий.
Около 1000 кубометров мусора вывезено после первого апрельского средника в Самаре
В Казани завершилось первенство России по сумо среди юношей и девушек в возрастных категориях до 15, до 17 и до 19 лет.
Спортсмены региона - призеры первенства России по сумо
15 апреля в 13:00 в Самарской областной универсальной научной библиотеке состоится презентация книги «Арам Хачатурян: письмо как событие».
В СОУНБ представят книгу легендарного композитора в сопровождении его музыки
За 2025 год в регионе было постановлено на кадастровый учет порядка 8000 индивидуальных жилых домов, что по площади соответствует 1 млн. кв. м жилья – об этом сообщили в самарском Росреестре.
Росреестр СО: что необходимо знать владельцам ИЖС в 2026 году
На МСП.РФ стартовал второй набор в программу «Платформа роста» - совместный проект RWB и Агентства стратегических инициатив, направленный на системную поддержку российских брендов. 
Предприниматели региона могут стать участниками программы «Платформа роста»
В 2026 году в Самарской области в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» приведут в нормативное состояние более 11 км улиц, ведущих к знаковым объектам, связанным с историей освоения космоса.
В Самаре отремонтируют дороги к музею космонавтики, ракете «Союз» и Аллее «Отцы космоса»
В Доме приемов МИД России состоялась презентация Международного фестиваля молодежи 2026 года для представителей дипломатического корпуса, аккредитованного в Москве.
Блее 60 тысяч заявок уже подано на Международный фестиваль молодежи 2026 года
Фестиваль «Веснушка – 2026» подводит итоги конкурсных концертных мероприятий
Музей Эльдара Рязанова запускает просветительский проект «Берегись кино»
Самарский зоопарк расскажет о животных в космосе
«Школа РНФ» прошла в Самарской области

С 8 по 9 апреля в Самарской области прошла «Школа РНФ». Участники встретились с руководством Фонда, посетили тематические семинары для учёных и представителей предприятий региона и дискуссии с экспертами и руководителями проектов, поддержанных РНФ. Применить знания на практике помогла деловая игра, позволяющая освоить процесс подготовки и экспертизы заявок. Кроме того, учёные из ведущих вузов Самарской области представили руководству Фонда свои разработки, созданные при поддержке РНФ.

8 апреля в рамках программы «Школы РНФ» прошла вводная встреча «Российский научный фонд и Самарская область – итоги взаимодействия». Участники обсудили роль грантовых инструментов РНФ в научно-технологическом развитии региона, а также подвели итоги реализации совместных региональных конкурсов. Среди выступающих – председатель Общественной палаты Самарской области, президент Самарского университета им. Королёва, академик РАН Виктор Сойфер, заместитель генерального директора РНФ Елена Попова, начальник Управления программ и проектов РНФ Игорь Проценко и врио министра науки и высшего образования Самарской области Марк Шлеенков.

Виктор Сойфер призвал учёных, в том числе молодых, активнее участвовать в конкурсах РНФ. «Статистика демонстрирует, что поддержку получают далеко не все заявки, однако систематическая работа над их качеством и проявленная целеустремленность в итоге обеспечивают положительный результат», – подчеркнул он.

Марк Шлеенков отметил, что регион всегда поддерживал активное взаимодействие науки и промышленного сектора. «Наше конкурентное преимущество – хорошая связь с промышленными предприятиями, так сложилось исторически. В 2026 году в рамках поручения губернатора Вячеслава Федорищева продолжим курс на усиление связи высшего образования и науки с реальным сектором экономики. В 2025 году на региональные конкурсы РНФ было подано более 70 заявок, 20 из них получили поддержку в 2026 году. Обращаюсь к молодым ученым Самарской области: при прочих равных приоритет в поддержке получит тот, кто сотрудничает с реальным сектором, заявляет практико-ориентированные проекты, это особенно важно для развития экономики региона», – рассказал Марк Шлеенков.

Заместитель генерального директора РНФ Елена Попова напомнила, что конкурсная линейка РНФ трансформируется, следует за научно-технологической повесткой и теми технологическими вызовами, которые стоят перед страной, оставаясь важным инструментом грантовой поддержки фундаментальных исследований. «С 2023 года развивается и направление прикладных исследований – грантовые инструменты здесь расширяются. При этом опыт Фонда уже признан успешным при реализации программ, которые сегодня проводятся в региональном сегменте. Сейчас мы экстраполируем эти программы на проекты по обеспечению технологического лидерства и надеемся, что опыт проведения пилотных конкурсов совместно с регионами получит свое дальнейшее развитие», – подчеркнула заместитель генерального директора РНФ.

В первый день также прошел семинар «Конкурсы РНФ: возможности для предприятий», посвященный вовлечению компаний реального сектора экономики региона в конкурсы Фонда. На семинаре рассмотрели практические механизмы взаимодействия науки и бизнеса в рамках инструментов РНФ, включая понятие «квалифицированный заказчик», логику отбора проектов Научно-технологическим советом и региональный аспект проведения конкурсов.

Отдельный блок работы «Школы РНФ» традиционно был посвящен повышению качества заявок научных коллективов. В рамках семинара «Как выиграть конкурс РНФ: взгляд эксперта» члены экспертных советов Фонда подробно разобрали структуру заявки, представили требования конкурсной документации, критерии экспертной оценки и типичные ошибки заявителей.

Второй день «Школы РНФ» начался с посещения научных подразделений, где работают коллективы под руководством победителей конкурсов РНФ. Начальник Управления программ и проектов РНФ Игорь Проценко посетил Научно-технологический центр композиционных материалов Самарского университета им. Королёва.

Грантополучатели под руководством Евгения Куркина представили проект по развитию методов и созданию электронных ресурсов для прогнозирования новых материалов. О проектировании изделий из композиционных материалов, аддитивных технологиях и об исследовании процессов горения в энергетических установках рассказали участники проекта под руководством Владислава Блатова. Их проект реализуется на базе Международного научно-исследовательского центра по теоретическому материаловедению Самарского государственного технического университета.

Завершающим мероприятием «Школы РНФ» стала полюбившаяся многим деловая игра «Ставка на грант»: участники примерили на себя роли исследователя и эксперта РНФ. В ходе игры команды разрабатывали собственные проекты для подачи на грант и одновременно оценивали проекты других участников по реальным критериям Фонда. Деловая игра помогает понять логику экспертной оценки, увидеть сильные и слабые стороны заявок и приобрести навыки для успешного прохождения конкурсного отбора.

Фото - пресс-служба Самарской Губернской Думы, пресс-служба Самарского политеха

Пробный пуск фонтанов в Самаре запланирован с 25 апреля
10 апреля 2026  13:51
Пробный пуск фонтанов в Самаре запланирован с 25 апреля
Иван Носков рассказал о промежуточных итогах генеральной уборки Самары
10 апреля 2026  13:08
Иван Носков рассказал о промежуточных итогах генеральной уборки Самары
В ночь на 10 апреля еще раз объявляли ракетную опасность в Самарской области
10 апреля 2026  09:21
В ночь на 10 апреля еще раз объявляли ракетную опасность в Самарской области
Губернатор Вячеслав Федорищев сообщил, что на территории Самарской области объявлена РАКЕТНАЯ ОПАСНОСТЬ.
9 апреля 2026  23:29
В Самарском регионе объявлена РАКЕТНАЯ ОПАСНОСТЬ
Более 150 гектаров городских парков готовят к летнему сезону в Самаре
9 апреля 2026  11:41
Более 150 гектаров городских парков готовят к летнему сезону в Самаре
