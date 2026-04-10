Самарцев приглашают присоединиться к Всероссийской просветительской акции «Космический диктант»

12 апреля в 12:00 начнется Всероссийская просветительская акция «Космический диктант – 2026». К участию в двухчасовом интеллектуальном онлайн-марафоне приглашаются все желающие. Регистрация открыта на официальном сайте космическийдиктант.рф.

Принять участие в акции в онлайн‑формате можно будет из любой точки мира. Форма для ответов во время трансляции будет открыта с любого устройства — компьютера, планшета или смартфона.

В рамках диктанта участникам в режиме реального времени предстоит ответить на 30 вопросов разного уровня сложности по нескольким темам: биографии выдающихся космонавтов и конструкторов, жизнь и работа на орбите, исследования Луны, Марса и других планет, история космических достижений России, современные проекты и технологии «Роскосмоса».

Победители «Космического диктанта» будут определены по максимальному количеству правильных ответов и скорости отправки заполненной анкеты. Участники, справившиеся с заданием быстрее всех, получат памятные подарки от «Роскосмоса» и партнёров проекта. Все участники, прошедшие диктант во время трансляции и в последующие 45 часов, получат именной электронный сертификат участника. Итоги будут опубликованы на сайте не позднее 20 апреля.