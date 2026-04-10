В 2026 году дан старт седьмому сезону международной акции «Сад памяти», которая проходит с 2020 года по поручению президента России Владимира Путина. 
В губернии акцию «Сад памяти» посвятили 65-летию первого полета человека в космос
В Самаре в рамках апрельской генеральной уборки стартовали средники. На этой неделе активные жители привели в порядок ряд территорий.
Около 1000 кубометров мусора вывезено после первого апрельского средника в Самаре
В Казани завершилось первенство России по сумо среди юношей и девушек в возрастных категориях до 15, до 17 и до 19 лет.
Спортсмены региона - призеры первенства России по сумо
15 апреля в 13:00 в Самарской областной универсальной научной библиотеке состоится презентация книги «Арам Хачатурян: письмо как событие».
В СОУНБ представят книгу легендарного композитора в сопровождении его музыки
За 2025 год в регионе было постановлено на кадастровый учет порядка 8000 индивидуальных жилых домов, что по площади соответствует 1 млн. кв. м жилья – об этом сообщили в самарском Росреестре.
Росреестр СО: что необходимо знать владельцам ИЖС в 2026 году
На МСП.РФ стартовал второй набор в программу «Платформа роста» - совместный проект RWB и Агентства стратегических инициатив, направленный на системную поддержку российских брендов. 
Предприниматели региона могут стать участниками программы «Платформа роста»
В 2026 году в Самарской области в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» приведут в нормативное состояние более 11 км улиц, ведущих к знаковым объектам, связанным с историей освоения космоса.
В Самаре отремонтируют дороги к музею космонавтики, ракете «Союз» и Аллее «Отцы космоса»
В Доме приемов МИД России состоялась презентация Международного фестиваля молодежи 2026 года для представителей дипломатического корпуса, аккредитованного в Москве.
Блее 60 тысяч заявок уже подано на Международный фестиваль молодежи 2026 года
В Самаре прошла опера "Севильский цирюльник" в рамках фестиваля "Наследие. Опера"

220
В Самаре прошла опера "Севильский цирюльник" в рамках фестиваля "Наследие. Опера"

8 апреля на сцене Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича в рамках Первого Международного фестиваля оперного искусства «Наследие. Опера» состоялся показ оперы Дж. Россини «Севильский цирюльник». 12+

Исполнители главных партий Яна Дьякова (Розина) и Алексей Курсанов (Графа Альмавива) родом из Самары и начинали карьеру в нашем городе. Сейчас они успешно выступают на ведущих оперных площадках, а в этот вечер публика Шостакович Опера Балет тепло приветствовала своих земляков.

«Сегодня для меня состоялся дебют в Самаре. Я часто сюда приезжаю, потому что здесь моя семья, и поэтому всегда чувствую себя здесь как дома.

Было сильное чувство радости и ответственности за материал — очень хотелось показать всё на высоком уровне, так, как мы это готовили. Это первое исполнение роли, и большая часть работы была сделана здесь, в стенах нашего театра, что особенно вдохновляет.

Конечно, это сложная работа, особенно на иностранном языке, но помогают педагоги и то, что в опере многое запоминается через музыку — через интонации, ритм, живую речь на сцене. Важно не просто выучить текст, а донести смысл и характер, добавить итальянского темперамента», – поделился Алексей Курсанов, солист Государственного театра Майнингена (Германия), впервые исполнивший партию Графа Альмавивы.

«Мне очень понравилось сегодня выступать с моими замечательными коллегами — мы реально работали как одна большая команда. Репетиций было немного, но мы смогли собраться, почувствовать друг друга и выйти на сцену уже как единое целое.

И, конечно, Самара для меня особенный город. Я здесь родилась и училась, и всегда очень волнительно сюда возвращаться. Публика замечательная, очень тёплый приём — мы благодарны, что нас так встретили», – рассказала Яна Дьякова, солистка Нижегородского государственного академического театра оперы и балета имени                 А.С. Пушкина, впервые исполнившая партию Розины на сцене Шостакович Опера Балет.

«Оркестр произвёл очень приятное впечатление — он чуткий, податливый, очень живо реагирует на дирижёра и солистов.

В такой музыке, особенно у Россини, многое держится на духовой группе, и здесь всё как на ладони — ничего не скрыть, всё слышно сразу. И в этом есть особая честность исполнения: вся работа раскрывается вживую, без «прикрытий».

Мне было важно, что музыканты действительно слышат и поддерживают друг друга — в таких условиях рождается настоящее ансамблевое звучание», — отметил Юрий Медяник, дирижёр спектакля, главный дирижёр и художественный руководитель Тюменского филармонического оркестра.

Поздравляем с дебютом Екатерину Рогачёву, исполнившую партию Берты!

Фото Анна Рубакова

Пробный пуск фонтанов в Самаре запланирован с 25 апреля
10 апреля 2026  13:51
10 апреля 2026  13:51
Пробный пуск фонтанов в Самаре запланирован с 25 апреля
183
Иван Носков рассказал о промежуточных итогах генеральной уборки Самары
10 апреля 2026  13:08
10 апреля 2026  13:08
Иван Носков рассказал о промежуточных итогах генеральной уборки Самары
197
В ночь на 10 апреля еще раз объявляли ракетную опасность в Самарской области
10 апреля 2026  09:21
10 апреля 2026  09:21
В ночь на 10 апреля еще раз объявляли ракетную опасность в Самарской области
402
Губернатор Вячеслав Федорищев сообщил, что на территории Самарской области объявлена РАКЕТНАЯ ОПАСНОСТЬ.
9 апреля 2026  23:29
9 апреля 2026  23:29
В Самарском регионе объявлена РАКЕТНАЯ ОПАСНОСТЬ
2254
Более 150 гектаров городских парков готовят к летнему сезону в Самаре
9 апреля 2026  11:41
9 апреля 2026  11:41
Более 150 гектаров городских парков готовят к летнему сезону в Самаре
395
