В Самаре прошла опера "Севильский цирюльник" в рамках фестиваля "Наследие. Опера"

8 апреля на сцене Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича в рамках Первого Международного фестиваля оперного искусства «Наследие. Опера» состоялся показ оперы Дж. Россини «Севильский цирюльник». 12+

Исполнители главных партий Яна Дьякова (Розина) и Алексей Курсанов (Графа Альмавива) родом из Самары и начинали карьеру в нашем городе. Сейчас они успешно выступают на ведущих оперных площадках, а в этот вечер публика Шостакович Опера Балет тепло приветствовала своих земляков.

«Сегодня для меня состоялся дебют в Самаре. Я часто сюда приезжаю, потому что здесь моя семья, и поэтому всегда чувствую себя здесь как дома.

Было сильное чувство радости и ответственности за материал — очень хотелось показать всё на высоком уровне, так, как мы это готовили. Это первое исполнение роли, и большая часть работы была сделана здесь, в стенах нашего театра, что особенно вдохновляет.

Конечно, это сложная работа, особенно на иностранном языке, но помогают педагоги и то, что в опере многое запоминается через музыку — через интонации, ритм, живую речь на сцене. Важно не просто выучить текст, а донести смысл и характер, добавить итальянского темперамента», – поделился Алексей Курсанов, солист Государственного театра Майнингена (Германия), впервые исполнивший партию Графа Альмавивы.

«Мне очень понравилось сегодня выступать с моими замечательными коллегами — мы реально работали как одна большая команда. Репетиций было немного, но мы смогли собраться, почувствовать друг друга и выйти на сцену уже как единое целое.

И, конечно, Самара для меня особенный город. Я здесь родилась и училась, и всегда очень волнительно сюда возвращаться. Публика замечательная, очень тёплый приём — мы благодарны, что нас так встретили», – рассказала Яна Дьякова, солистка Нижегородского государственного академического театра оперы и балета имени А.С. Пушкина, впервые исполнившая партию Розины на сцене Шостакович Опера Балет.

«Оркестр произвёл очень приятное впечатление — он чуткий, податливый, очень живо реагирует на дирижёра и солистов.

В такой музыке, особенно у Россини, многое держится на духовой группе, и здесь всё как на ладони — ничего не скрыть, всё слышно сразу. И в этом есть особая честность исполнения: вся работа раскрывается вживую, без «прикрытий».

Мне было важно, что музыканты действительно слышат и поддерживают друг друга — в таких условиях рождается настоящее ансамблевое звучание», — отметил Юрий Медяник, дирижёр спектакля, главный дирижёр и художественный руководитель Тюменского филармонического оркестра.

Поздравляем с дебютом Екатерину Рогачёву, исполнившую партию Берты!

