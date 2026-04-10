Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самарской области стартует акция помощи ветеранам «Красная Гвоздика»
АвтоВАЗ заявил о положительной финансовой динамике в 2026 году
Праздновать Пасху будут 70% опрошенных россиян
Руководители «ЭнергосбыТ Плюс» ответили на вопросы участников Всероссийской выставки-конференции «Город для жизни»
Доля неудачных запросов к мессенджеру Telegram достигла 100%
В Самарской области стартовал региональный этап Всероссийского конкурса «Мастер года»
В Самаре 38-летний водитель сбил 84-летнюю женщину
Россиян предупредили о подорожании растительного масла
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.84
-0.46
EUR 90.88
-0.68
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Фестиваль «Веснушка – 2026» подводит итоги конкурсных концертных мероприятий
Музей Эльдара Рязанова запускает просветительский проект «Берегись кино»
Самарский зоопарк расскажет о животных в космосе
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

Руководители «ЭнергосбыТ Плюс» ответили на вопросы участников Всероссийской выставки-конференции «Город для жизни»

115
Руководители Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» ответили на вопросы участников стратегической сессии «Подготовка многоквартирных домов к отопительному сезону 2026-2027 годов». Мероприятие состоялось на Всероссийской специализированной выставке-конференции «Город для жизни». Участниками сессии стали эксперты Министерства энергетики и ЖКХ Самарской области, департамента городского хозяйства и экологии Самары, Госжилинспекции, а также активисты Общероссийского народного фронта и представители обслуживающих организаций региона.

Технический директор Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Андрей Чурсанов рассказал, что до конца апреля все УК и ТСЖ Самары, Новокуйбышевска, Тольятти и Сызрани получат рекомендации по подготовке к отопительному периоду 2026-2027 годов. Как и в прошлом году, готовность жилого фонда будет отражена в оценочных листах, предусмотренных требованиями приказа Министерства энергетики РФ № 2234.

«Для удобства обслуживающих организаций мы совместно с департаментом городского хозяйства и экологии Самары в ближайшее время создадим ресурс, куда можно будет дистанционно размещать организационно-распорядительные документы, выписки, акты и паспорта, которые прежде приходилось предоставлять лично в офис энергокомпании», — отметил Андрей Чурсанов.

Также энергетики подняли актуальный вопрос установки общедомовых приборов учёта (ОДПУ) тепловой энергии. На сегодняшний день уровень оприборенности жилого фонда в Самаре составляет лишь 53%, в то время как в Новокуйбышевске ОДПУ оснащены 74% домов, а в Тольятти — 89%. При этом установка счётчика даёт возможность собственникам жилья уйти от оплаты тепла по высоким нормативам к расчёту по фактическому потреблению, что существенно снижает платежи населения.

«Чтобы наглядно показать экономический эффект от установки ОДПУ, мы проанализировали платежи жителей в двух самарских многоквартирных домах на улице Стара Загора. В результате жильцы квартиры в доме без счётчика заплатили за год 34,5 тысячи рублей за тепло, а в аналогичной квартире в доме с ОДПУ — 22 тысячи рублей. Экономия составила свыше 12 тысяч рублей. И это только установка оборудования, без внедрения каких-либо энергоэффективных решений, которые становятся доступны после оприборивания дома», — рассказала директор по продажам Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Анна Птохова.

Участники стратегической сессии отметили, что успешное прохождение зимы зависит от качественной подготовки как со стороны поставщиков тепла, так и со стороны обслуживающих организаций. Энергетики выполнят комплекс работ на ТЭЦ, ГРЭС, котельных и тепловых сетях, а в зоне ответственности УК и ТСЖ — внутридомовое оборудование и коммуникации.

Теги: Т ПЛЮС

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
