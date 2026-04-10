Россиян предупредили о подорожании растительного масла

ены на растительные масла в России могут вырасти на 5–8% по итогам 2026 года. Такой прогноз дал бизнес-эксперт Дмитрий Трепольский.

«Основной прирост цен в розничном сегменте может составить 5–8% по итогам года, что значительно ниже темпов роста мировых котировок на сою или кокосовое масло», — отметил Трепольский в разговоре с «Газета.Ru». Подсолнечное масло подорожало на 1,3% — до $1465 за тонну, рапсовое — на 2,2% , соевое — на 15,6% , кокосовое — на 4,2%. По некоторым позициям это самые высокие показатели с осени 2022 года.

Однако резкого скачка цен в российских магазинах ждать не стоит. Корректировка будет плавной, так как продавцы и производители не хотят терять покупателей. Кроме того, внутри страну сдерживает экспортная пошлина, которая не дает сырью массово уходить за границу. При этом рост мирового спроса уже подталкивает вверх закупочные цены на семечку внутри России. На итоговую стоимость также влияют курс рубля, расходы на логистику и обслуживание техники.

По словам эксперта, подсолнечное масло как социально значимый товар подорожает в последнюю очередь. Сильнее всего вырастут в цене соевое, рапсовое и тропические масла — они уже достигли многолетних максимумов. Эти виды масел широко используют в производстве кондитерки, соусов и другой готовой продукции. Поэтому их удорожание быстрее отразится на ценах в магазинах. А вот на разливное подсолнечное масло рост мировых котировок повлияет позже. Главным фактором для российского рынка станет урожай 2026 года. Если погода будет хорошей, страна сможет сохранить стабильность.