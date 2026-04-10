Сильные магнитные бури накроют Самарскую область 10 и 11 апреля

В Самарской области в пятницу, 10 апреля, началась сильная магнитная буря. Мощность достигнет 6 баллов, что может серьезно отразиться на здоровье людей. Пик активности придется на дневное время, а в субботу продолжатся с силой в 5 баллов. По данным сервиса my-calend.ru.

«Такие мощные вспышки часто вызывают сильную головную боль и резкие скачки давления. Людям с болезнями сердца и сосудов лучше избегать нагрузок и лишнего стресса», — отмечают медики Самарской области.

Особенно внимательными к себе стоит быть пожилым людям и беременным женщинам. Именно в такие периоды часто случаются обострения хронических недугов. Кроме физической боли жители Самары могут ощутить сильный упадок сил или резкую смену настроения, пишет Самара-КП.