В 2026 году дан старт седьмому сезону международной акции «Сад памяти», которая проходит с 2020 года по поручению президента России Владимира Путина. 
В Самаре в рамках апрельской генеральной уборки стартовали средники. На этой неделе активные жители привели в порядок ряд территорий.
В Казани завершилось первенство России по сумо среди юношей и девушек в возрастных категориях до 15, до 17 и до 19 лет.
15 апреля в 13:00 в Самарской областной универсальной научной библиотеке состоится презентация книги «Арам Хачатурян: письмо как событие».
За 2025 год в регионе было постановлено на кадастровый учет порядка 8000 индивидуальных жилых домов, что по площади соответствует 1 млн. кв. м жилья – об этом сообщили в самарском Росреестре.
На МСП.РФ стартовал второй набор в программу «Платформа роста» - совместный проект RWB и Агентства стратегических инициатив, направленный на системную поддержку российских брендов. 
В 2026 году в Самарской области в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» приведут в нормативное состояние более 11 км улиц, ведущих к знаковым объектам, связанным с историей освоения космоса.
В Доме приемов МИД России состоялась презентация Международного фестиваля молодежи 2026 года для представителей дипломатического корпуса, аккредитованного в Москве.
В Самарской области определили компании, показавшие успешное развитие в 2025 году

В областной столице состоялась VIII церемония вручения ежегодной премии «Коммерсантъ года». Событие ежегодно проводится издательским домом «Коммерсантъ» и объединяет ведущих представителей делового сообщества. Премия состоялась при поддержке Правительства Самарской области.

От имени губернатора Вячеслава Федорищева участников и гостей мероприятия приветствовал заместитель председателя правительства – министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

«Для меня большая честь приветствовать вас на торжественной церемонии вручения премии «Коммерсантъ года 2025». Более 100 заявок, 10 номинаций, 30 сильнейших компаний в списке финалистов – за каждой цифрой стоит напряженная ежедневная работа, смелые решения и вера в успех. Хочу особо подчеркнуть: ваше влияние на бизнес-среду региона колоссально. Именно вы, преодолевая вызовы времени, не останавливаете развитие своих предприятий, модернизируете мощности и выводите свои качественные продукты на новые рынки. Каждый успешный проект, реализованный вами, – это вклад в благополучие всего нашего региона», – отметил Павел Финк.

Глава минэкономразвития вручил награду в главной номинации «КоммерсантЪ года-2025». Победителем стала компания «Транспорт Будущего».

Генеральный директор ООО «Транспорт Будущего Самара» Илья Сидоров отметил, что за последний год компания увеличила объёмы производства и вышла на новые рынки, подтвердив лидерство в отрасли. «В мире, где небо становится ареной инноваций, наша компания не только следует трендам, но и формирует их. Мы гордимся командой — вместе мы продвигаем Россию в сфере передовых технологий», - сказал глава компании.
В номинации «Рост» победила компания «Фуд-Инновация», выпускающая линейку функциональных продуктов питания и активно развивающая контрактное производство продуктов для известных федеральных брендов.

Лучшим в номинации «Инновации» стало АО «Сызранская керамика». Предприятие запустило локализованное в регионе производство инсталляционных систем. Победителем в номинации «Перспектива» стало ООО «Тесвел». Компания создала один из крупнейших в стране центров компетенций в сфере робототехники.

«Все перечисленные компании сопровождает Агентство по привлечению инвестиций. Мы оказываем им всестороннюю помощь – от консультаций по мерам господдержки до ведения инвестиционных проектов на всех этапах. Победа в престижной премии – лучшее подтверждение эффективности этого сотрудничества и реального роста бизнеса в 2025 году», – прокомментировал исполнительный директор Агентства по привлечению инвестиций Самарской области Иван Манаев, вручая награды победителям в нескольких номинациях.

Компания «Арсенал Атлета» получила премию в номинации «Инвестиции». В прошлом году на мощностях предприятия было запущено первое в стране производство фармацевтических капсул полного цикла, которое формирует компонентную базу для фармацевтической отрасли. «Запуск нашего завода можно считать стратегическим вкладом в обеспечение технологического суверенитета России в сфере фармацевтики, биотехнологий, индустрии здоровья», - заявил генеральный директор ООО «Арсенал Атлета» Юрий Кузнецов.

Победу в номинации «Содействие» одержала Куйбышевская железная дорога - филиал ОАО "РЖД». Предприятие выступило индустриальным партнером конкурсного отбора Фонда поддержки технологического предпринимательства. По итогам конкурса гранты РЖД получат компании, ведущие научно-технические разработки для модернизации железнодорожного транспорта.

Награду в номинации «Инициатива» получила компания «Сладпром» за программу системной помощи участникам СВО, а также за развитие направления промышленного туризма.
Обладателем статуэтки в номинации «Здоровье» стало ООО «Экзо Групп». Компания создала производство инновационного медицинского оборудования на базе технопарка «Жигулевская долина».

Девелоперская компания «Древо» была признана лучшей в номинации «Инфраструктура». Экспертный совет премии отметил «Древо» за комплексный подход к созданию жилой среды.

Победителем номинации «Цифровизация» назвали ПАО «МТС». За 2025 год компания реализовала масштабную программу расширения покрытия и обновления телеком-оборудования в регионе.

Фото – Минэкономразвития Самарской области.

