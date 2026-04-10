Вопросы развития беспилотной авиации обсудили на заседании Регионального совета по БАС

В 2026 году дан старт седьмому сезону международной акции «Сад памяти», которая проходит с 2020 года по поручению президента России Владимира Путина. 
В губернии акцию «Сад памяти» посвятили 65-летию первого полета человека в космос
В Самаре в рамках апрельской генеральной уборки стартовали средники. На этой неделе активные жители привели в порядок ряд территорий.
Около 1000 кубометров мусора вывезено после первого апрельского средника в Самаре
В Казани завершилось первенство России по сумо среди юношей и девушек в возрастных категориях до 15, до 17 и до 19 лет.
Спортсмены региона - призеры первенства России по сумо
15 апреля в 13:00 в Самарской областной универсальной научной библиотеке состоится презентация книги «Арам Хачатурян: письмо как событие».
В СОУНБ представят книгу легендарного композитора в сопровождении его музыки
За 2025 год в регионе было постановлено на кадастровый учет порядка 8000 индивидуальных жилых домов, что по площади соответствует 1 млн. кв. м жилья – об этом сообщили в самарском Росреестре.
Росреестр СО: что необходимо знать владельцам ИЖС в 2026 году
На МСП.РФ стартовал второй набор в программу «Платформа роста» - совместный проект RWB и Агентства стратегических инициатив, направленный на системную поддержку российских брендов. 
Предприниматели региона могут стать участниками программы «Платформа роста»
В 2026 году в Самарской области в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» приведут в нормативное состояние более 11 км улиц, ведущих к знаковым объектам, связанным с историей освоения космоса.
В Самаре отремонтируют дороги к музею космонавтики, ракете «Союз» и Аллее «Отцы космоса»
В Доме приемов МИД России состоялась презентация Международного фестиваля молодежи 2026 года для представителей дипломатического корпуса, аккредитованного в Москве.
Блее 60 тысяч заявок уже подано на Международный фестиваль молодежи 2026 года
Фестиваль «Веснушка – 2026» подводит итоги конкурсных концертных мероприятий
Музей Эльдара Рязанова запускает просветительский проект «Берегись кино»
Самарский зоопарк расскажет о животных в космосе
Вопросы развития беспилотной авиации обсудили на заседании Регионального совета по БАС

Состоялось первое в 2026 году заседание Регионального совета отрасли беспилотных авиационных систем при президиуме Правительственной комиссии по вопросам развития беспилотных авиационных систем. Его провел заместитель председателя Правительства региона Вячеслав Романов, который по решению Штаба по вопросам развития БАС утвержден председателем совета на предстоящий год.
Мероприятие объединило представителей профильных ведомств и отраслевых структур из нескольких десятков субъектов РФ.
Вячеслав Романов поприветствовал участников от лица губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева, отметив, что глава региона является председателем комиссии Госсовета по направлению «Промышленность», и площадку комиссии можно также использовать для рассмотрения инициатив по развитию отрасли БАС. «Самарская область является одним из передовых регионов России по развитию отрасли беспилотной авиации. Мы системно подходим к развитию экосистемы для отрасли БАС, которая выступает одной из стратегических отраслей для нашего региона и дает мультипликативный эффект для развития новых и смежных технологий, а также создания высокотехнологичной продукции», - добавил Вячеслав Романов.


Члены Регионального совета подвели итоги работы совета в 2025 году и обсудили магистральные направления деятельности органа. Ключевая задача на новый период – формирование составов шести рабочих групп для проработки системных проблем отрасли и вынесения решений на вышестоящие органы власти.
Эксперты рассмотрели методику составления рейтинга «дронификации» субъектов Российской Федерации в 2026 году, определяющего лучшие практики применения беспилотников. Участники встречи отметили важность методик по внедрению БАС, позволяющих регионам перейти от пилотных тестирований к регулярной эксплуатации дронов.
Участники совета также обсудили запуск цифрового сервиса кооперации производителей БАС, использование платформы моделирования и применения технологий искусственного интеллекта, а также влияние новых стандартов на применение продукции.
«Убежден, что совместные усилия в рамках деятельности Регионального совета помогут сформировать устойчивый отечественный рынок беспилотных авиационных систем. Мы готовы делиться своим опытом и продвигать интересы отраслевого сообщества», – подчеркнул заместитель председателя Правительства Самарской области Вячеслав Романов.
Работа Регионального совета ведется в рамках реализации нацпроекта «Беспилотные авиационные системы».

Фото – Минэкономразвития Самарской области.

Пробный пуск фонтанов в Самаре запланирован с 25 апреля
