В Сызрани местный житель фиктивно поставил на учет иностранных граждан

Следственным управлением МУ МВД России «Сызранское» окончено предварительное расследование уголовного дела, возбужденного по материалам, собранным сотрудниками отделения по раскрытию преступлений этнической направленности уголовного розыска территориального органа внутренних дел, в отношении ранее не судимого местного жителя 1997 года рождения. Мужчина обвиняется в организации фиктивной постановки на учет иностранных граждан.

Сотрудники полиции установили, что местный житель незаконно поставил на миграционный учет в принадлежавшем ему доме в разное время восемнадцать иностранных граждан, тем самым лишил возможности сотрудников отдела по вопросам миграции МУ МВД России «Сызранское» осуществлять контроль за соблюдением ими правил миграционного учета и их передвижением по территории Российской Федерации.

Оперативниками проведен осмотр помещения, опрошены соседи, изъяты правоустанавливающие документы. Установлено, что частный дом на ул. Сеченова города Сызрани, где регистрировались граждане одного из соседних государств, находится в аварийном состоянии и не пригоден для проживания - забор повален, крыша разрушена, электричества нет, вода и отопление отсутствуют.

При оформлении документов собственник жилья предупреждался сотрудниками полиции об ответственности в случае нарушения миграционного законодательства, но все равно нарушил закон.

Допрошенный в качестве подозреваемого в совершении четырех эпизодов преступления, предусмотренного ст.322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации), злоумышленник признал вину в совершении противоправного деяния и пояснил, что за свои услуги от знакомых строителей получал незаконные денежные вознаграждения в размере до двух тысяч рублей. На время предварительного расследования судом подозреваемому избиралась мера пресечения в виде запрета определенных действий.

В настоящее время фигуранту вручена копия обвинительного заключения, уголовное дело направлено в суд для принятия решения по существу. Полицейскими проведены мероприятия, в результате которых иностранные граждане сняты с миграционного учета по месту пребывания.

Сотрудники полиции предупреждают: нарушение миграционного законодательства влечет за собой уголовную ответственность. Не поддавайтесь на предложения о фиктивных постановках на учет, не становитесь соучастниками преступления. При получении подобных противоправных предложений немедленно прекратите любые переговоры, обратитесь в полицию для сообщения о данном факте.