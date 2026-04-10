В России разрешили садиться на поезд по биометрии. Пока в пилотном режиме

В России в пилотном режиме запустили сервис посадки в поезд по биометрии, о чем сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко.
Чтобы воспользоваться новым способом посадки, пассажиру нужно заранее оформить подтвержденную биометрию. Сделать это можно в уполномоченном банке или через выездную регистрацию, после чего необходимо дать согласие на обработку персональных данных.
При посадке личность пассажира подтверждает проводник с помощью портативного устройства. При этом пользователь сам может выбрать удобный способ идентификации: по паспорту или по биометрии.
На время пилотного режима пассажирам все равно необходимо иметь при себе документ, данные которого были указаны при покупке билета, пишет РБК.