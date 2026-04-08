С 1 сентября в российских детских садах появится аналог «Разговоров о важном». Он получит название «Добрые игры».
СОХМ продлил время работы выставки «Между авангардом и андеграундом. На перепутье» до 3 мая 2026 года.
8 апреля отмечается День рождения пожарной лестницы – неофициального, но значимого праздника для пожарных и спасателей.
Во время несения службы на маршруте патрулирования в Волжском районе Самарской области к автоинспекторам обратился встревоженный водитель.
Директор Самарского филиала «Т Плюс» Марат Феткуллов в ходе традиционной пресс-конференции рассказал о планах по обновлению тепловых сетей в Новокуйбышевске.
7 апреля на Центральном железнодорожном вокзале Самары прошла масштабная профилактическая акция «Маршрут здоровья», в которой приняли участие более 100 человек.
По информации Приволжского УГМС объявлен желтый уровень опасности. В ближайший час местами в регионе ожидается гроза, град с сохранением до конца суток 8 апреля.
«Единая Россия» дала старт мероприятиям «Силы России». В юбилейном, пятом сезоне, который продлится до августа, организуют площадки для занятий людей с инвалидностью и семей с детьми.
Сотрудники ГАИ СО оперативно доставили в больницу ребенка с подозрением на острый аппендицит

Во время несения службы на маршруте патрулирования в Волжском районе Самарской области к автоинспекторам обратился встревоженный водитель.

Мужчина пояснил, что в салоне его автомобиля находится женщина с маленьким ребенком, которому требуется срочная медицинская помощь. Малыш жаловался на сильные боли в животе, характерные для острого аппендицита.

Автоинспекторы, оценив обстоятельства, приняли решение пересадить женщину с ребенком в патрульный автомобиль и лично доставить их в ближайшее медицинское учреждение.

 Включив проблесковые маячки и специальный звуковой сигнал в кратчайшие сроки они прибыли в больницу.

 Медицинские работники оказали ребенку необходимую помощь, отметив, что благодаря оперативным действиям сотрудников полиции помощь была оказана своевременно.

 В настоящее время ребенок чувствует себя хорошо, его жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:   пресс-служба ГУ МВД СО

Вячеслав Федорищев поздравил сотрудников военных комиссариатов
8 апреля 2026  10:11
8 апреля 2026  10:11
в Самарской области объявлена ракетная опасность
7 апреля 2026  23:04
7 апреля 2026  23:04
Во вторник, 7 апреля, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание. Одним из ключевых вопросов повестки стала подготовка пляжей и мест массового отдыха у воды к купальному сезону.
7 апреля 2026  16:58
На оперативном совещании при губернаторе обсудили подготовку пляжей и мест массового отдыха у воды
7 апреля 2026  16:58
Дополнительный общественный транспорт подадут после матча в Самаре 7 апреля
7 апреля 2026  13:21
7 апреля 2026  13:21
Более 300 тонн мусора вывезли городские службы после районных субботников в Самаре
7 апреля 2026  13:17
7 апреля 2026  13:17
