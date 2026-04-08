Сотрудники ГАИ СО оперативно доставили в больницу ребенка с подозрением на острый аппендицит

Оперативно доставили в больницу ребенка с подозрением на острый аппендицит сотрудники Госавтоинспекции в Самарской области.

Во время несения службы на маршруте патрулирования в Волжском районе Самарской области к автоинспекторам обратился встревоженный водитель.



Мужчина пояснил, что в салоне его автомобиля находится женщина с маленьким ребенком, которому требуется срочная медицинская помощь. Малыш жаловался на сильные боли в животе, характерные для острого аппендицита.



Автоинспекторы, оценив обстоятельства, приняли решение пересадить женщину с ребенком в патрульный автомобиль и лично доставить их в ближайшее медицинское учреждение.



Включив проблесковые маячки и специальный звуковой сигнал в кратчайшие сроки они прибыли в больницу.



Медицинские работники оказали ребенку необходимую помощь, отметив, что благодаря оперативным действиям сотрудников полиции помощь была оказана своевременно.



В настоящее время ребенок чувствует себя хорошо, его жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО