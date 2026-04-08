В Самаре не планируют отключать освещение на улицах при атаке БПЛА

Об этом сообщили в администрации областной столицы, сообщает 450media.ru.

Поздно вечером во вторник, 7 апреля, в Самарской области объявили ракетную опасность. На улицах зазвучали сирены, а громкоговорители призывали людей покинуть открытые пространства и найти укрытие.



Под одним из постов в соцсети местная жительница предложила властям разрешить на ночь отключать освещение во дворах во время тревоги. Она считала, что это может ориентировать вражеские аппараты.



В администрации Самары прокомментировали ее предположение, ответив, что отключение фонарей во время угрозы атаки БПЛА не требуется: дроны обычно летят по запрограммированным маршрутам.

