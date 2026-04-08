СОХМ: состоится авторский лекторий Татьяны Петровой

Новый лекторий в Самарском областном художественном музее. Музей продлил время работы выставки «Между авангардом и андеграундом. На перепутье» до 3 мая 2026 года. (0+)



В рамках выставки состоится авторский лекторий Татьяны Анатольевны Петровой:



9 апреля в 18:00

ВРЕМЯ ПЛЕХАНОВА.

Николай Иванович Плеханов -художник неизвестен не только широкому зрителю, но и многим искусствоведам. При жизни он редко участвовал в выставках; оставшееся после его смерти собрание, за исключением нескольких работ, не экспонировалось.



23 апреля в 18:00

УПОЛНОМОЧЕННЫЕ САМАРСКОГО ВХУТЕМАСА.

Из истории создания коллекции авангарда Самарского художественного музея.

Судьба коллекции самарского авангарда драматична, ей пришлось пережить многие пертурбации, но в настоящее время она насчитывает более ста работ, которыми гордится Самарский художественный музей.



30 апреля в 18:00

ОЛЬГА РОЗАНОВА

В поисках смыслов. Движение сквозь футуризм.

В Самарском художественном музее находятся шесть картин Ольги Розановой, поступивших в 1919 году из Государственного музейного фонда от Отдела ИЗО Наркомпроса. Это работы, исполненные в промежутке между 1911 и 1916 годами, отражают широких спектр ее творческих исканий в диапазоне от неопримитивистского «Бульвара» до супрематического «Полета аэроплана», сообщает пресс-служба СОХМ.

Фото: минкульт СО