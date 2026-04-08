С 1 сентября в российских детских садах появится аналог «Разговоров о важном». Он получит название «Добрые игры».
В российских детсадах появится аналог «Разговоров о важном»
СОХМ продлил время работы выставки «Между авангардом и андеграундом. На перепутье» до 3 мая 2026 года.
СОХМ: состоится авторский лекторий Татьяны Петровой
8 апреля отмечается День рождения пожарной лестницы – неофициального, но значимого праздника для пожарных и спасателей.
МЧС СО: пожарная лестница - незаменимый инструмент спасения
Во время несения службы на маршруте патрулирования в Волжском районе Самарской области к автоинспекторам обратился встревоженный водитель.
Сотрудники ГАИ СО оперативно доставили в больницу ребенка с подозрением на острый аппендицит
Директор Самарского филиала «Т Плюс» Марат Феткуллов в ходе традиционной пресс-конференции рассказал о планах по обновлению тепловых сетей в Новокуйбышевске.
Летом 2026 года «Т Плюс» заменит более 5 километров тепловых сетей в Новокуйбышевске
7 апреля на Центральном железнодорожном вокзале Самары прошла масштабная профилактическая акция «Маршрут здоровья», в которой приняли участие более 100 человек.
Всемирный День здоровья прошел на ж/д вокзале Самары
По информации Приволжского УГМС объявлен желтый уровень опасности. В ближайший час местами в регионе ожидается гроза, град с сохранением до конца суток 8 апреля.
В ближайший час местами в губернии ожидается гроза
«Единая Россия» дала старт мероприятиям «Силы России». В юбилейном, пятом сезоне, который продлится до августа, организуют площадки для занятий людей с инвалидностью и семей с детьми.
Спортивный марафон «Единой России» объединит более миллиона человек
Летом 2026 года «Т Плюс» заменит более 5 километров тепловых сетей в Новокуйбышевске

Директор Самарского филиала «Т Плюс» Марат Феткуллов в ходе традиционной пресс-конференции рассказал о планах по обновлению тепловых сетей в Новокуйбышевске.

Директор Самарского филиала «Т Плюс» Марат Феткуллов в ходе традиционной пресс-конференции рассказал о планах по обновлению тепловых сетей в Новокуйбышевске. В мероприятии также приняли участие технический директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Андрей Чурсанов, технический директор – главный инженер Новокуйбышевских тепловых сетей Сергей Заволович, заместитель главы Новокуйбышевска по вопросам городского хозяйства Виталий Румянцев, заместитель руководителя департамента городского хозяйства Евгений Железнов, а также представители обслуживающих организаций города.

Летом 2026 года энергетики «Т Плюс» выполнят реконструкцию более 5 километров тепловых сетей на девяти участках в Новокуйбышевске. Кроме того, запланирован ремонт 2,5 километров коммуникаций при устранении повреждений, выявленных во время проведения гидравлических испытаний.

Для удобства горожан на всех участках плановых работ по реконструкции будут смонтированы резервные трубопроводы горячего водоснабжения. Это позволит провести обновление теплосети без отключений горячей воды.

Как и в прошлом году, подготовка многоквартирных жилых домов к отопительному периоду 2026-2027 годов будет оцениваться в соответствии с требованиями приказа Министерства энергетики РФ № 2234.

«У нас выстроено конструктивное взаимодействие с администрацией города и обслуживающими организациями. Как результат, в прошлом году все управляющие компании выполнили обязательные технические мероприятия по подготовке к зиме, продемонстрировав наилучший показатель по региону», — отметил Марат Феткуллов.

Представители «Т Плюс» напомнили, что подготовка тепловых сетей города начнётся уже через месяц. Так, с 11 по 13 мая традиционные гидравлические испытания пройдут в 68, 71, 72, 72а кварталах. С 25 по 31 мая энергетики проверят повышенным давлением тепловые сети Верхней зоны города, с 17 по 23 июня – коммуникации Нижней зоны. Это позволит выявить слабые места и более качественно подготовить теплосетевую инфраструктуру Новокуйбышевска к будущей зиме.

 

Фото предоставлено пресс-службой Самарского филиала «Т Плюс»

