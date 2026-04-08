Летом 2026 года «Т Плюс» заменит более 5 километров тепловых сетей в Новокуйбышевске

Директор Самарского филиала «Т Плюс» Марат Феткуллов в ходе традиционной пресс-конференции рассказал о планах по обновлению тепловых сетей в Новокуйбышевске. В мероприятии также приняли участие технический директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Андрей Чурсанов, технический директор – главный инженер Новокуйбышевских тепловых сетей Сергей Заволович, заместитель главы Новокуйбышевска по вопросам городского хозяйства Виталий Румянцев, заместитель руководителя департамента городского хозяйства Евгений Железнов, а также представители обслуживающих организаций города.

Летом 2026 года энергетики «Т Плюс» выполнят реконструкцию более 5 километров тепловых сетей на девяти участках в Новокуйбышевске. Кроме того, запланирован ремонт 2,5 километров коммуникаций при устранении повреждений, выявленных во время проведения гидравлических испытаний.

Для удобства горожан на всех участках плановых работ по реконструкции будут смонтированы резервные трубопроводы горячего водоснабжения. Это позволит провести обновление теплосети без отключений горячей воды.

Как и в прошлом году, подготовка многоквартирных жилых домов к отопительному периоду 2026-2027 годов будет оцениваться в соответствии с требованиями приказа Министерства энергетики РФ № 2234.

«У нас выстроено конструктивное взаимодействие с администрацией города и обслуживающими организациями. Как результат, в прошлом году все управляющие компании выполнили обязательные технические мероприятия по подготовке к зиме, продемонстрировав наилучший показатель по региону», — отметил Марат Феткуллов.

Представители «Т Плюс» напомнили, что подготовка тепловых сетей города начнётся уже через месяц. Так, с 11 по 13 мая традиционные гидравлические испытания пройдут в 68, 71, 72, 72а кварталах. С 25 по 31 мая энергетики проверят повышенным давлением тепловые сети Верхней зоны города, с 17 по 23 июня – коммуникации Нижней зоны. Это позволит выявить слабые места и более качественно подготовить теплосетевую инфраструктуру Новокуйбышевска к будущей зиме.

