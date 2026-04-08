МЧС СО: пожарная лестница - незаменимый инструмент спасения

8 апреля отмечается День рождения пожарной лестницы – неофициального, но значимого праздника для пожарных и спасателей. Этот незаменимый инструмент является краеугольным камнем современной пожарно-спасательной службы, ежедневно обеспечивая возможность спасения людей.

История пожарной лестницы началась в 1766 году в США с патентования первого специализированного устройства для подъема на высоту. Это изобретение стало критически важным с появлением многоэтажных зданий, когда эвакуация с верхних этажей представляла серьезную опасность. Первые лестницы достигали 10 метров – значительный прогресс для своего времени.

В России первый образец появился в 1777 году, достигая 20 метров и передвигаясь с помощью конной тяги. К началу XX века их заменили автомобильные шасси, а к 1892 году длина российских пожарных лестниц достигла 27 метров.

За 260 лет ручные пожарные лестницы развились в три основных вида: телескопическую трехколенную (до 10 м), многофункциональную палку (также таран и носилки) и штурмовую с крюком (для крыш и склонов).

В Самарской области, помимо ручных лестниц, используются автолестницы высотой 30 и 50 метров для эвакуации и доставки снаряжения.

Регулярные тренировки, соревнования и учения помогают пожарным и спасателям оттачивать навыки работы с этим жизненно важным инструментом, сообщает пресс-служба облМЧС.

