Пожилые люди особенно уязвимы перед лицом пожара. С возрастом замедляется реакция, ухудшаются слух и зрение, могут возникать трудности с передвижением. Поэтому крайне важно создать для них максимально безопасные условия и научить правильным действиям в чрезвычайной ситуации.

Как предотвратить пожар:

Регулярно проверяйте состояние проводки. Если провода старые, изоляция повреждена или розетки искрят – немедленно вызовите квалифицированного электрика.

Убедитесь, что все электроприборы исправны. Избегайте перегрузки розеток и использования множества удлинителей.

Газовая плита и обогреватели должны быть в идеальном рабочем состоянии. Напомните пожилым людям: при запахе газа категорически нельзя включать свет или пользоваться открытым огнем. Необходимо немедленно перекрыть подачу газа и вызвать аварийную службу.

Опасные привычки: напомните о строгих правилах безопасности:

Не курить в постели.

Не оставлять включенные электроприборы без присмотра.

Не оставлять зажженные свечи без контроля.

Что делать при пожаре:

Если начался пожар, главное – не пытаться тушить его самостоятельно. Нужно немедленно покинуть помещение.

Объясните пожилым родственникам следующие правила:

При первых признаках пожара (запах дыма, огонь, задымление) выходите из дома.

Жизнь важнее вещей: не пытайтесь спасти имущество – ваша жизнь и здоровье бесценны.

Если пути эвакуации заблокированы, оставайтесь в комнате с окном. Плотно закройте дверь, чтобы задержать распространение дыма, и зовите на помощь.

Оказавшись в безопасном месте, немедленно звоните по номерам 101 или 112.

Забота о безопасности пожилых родственников – это наша общая ответственность. Регулярно напоминайте им о правилах и создавайте максимально безопасные условия в доме. В случае пожара – каждое мгновение на счету!