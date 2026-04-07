Полицейский региона занял призовое место во Всероссийских соревнованиях по гиревому спорту

В Москве прошли Всероссийские межведомственные соревнования среди сотрудников федеральных органов исполнительной власти «Кубок Общества «Динамо» по гиревому спорту.

В мероприятии приняли участие представители девяти региональных организаций.

Общее количество участников соревнований составило 53 человека.

Программа состязаний включала длинный цикл (толчок гирь от груди с последующим опусканием в положение виса), вес гирь 24 кг.

Самарскую региональную организацию «Динамо» представлял начальник изолятора временного содержания подозреваемых и обвиняемых Межмуниципального отдела МВД России «Нефтегорский» капитан полиции Александр Шаталов, который по итогам соревнований завоевал бронзу в весовой категории 68 кг, обойдя 12 соперников.

Кроме того, от Самарской области в мероприятии принял участие старший следователь следственной части по расследованию организованной преступной деятельности Главного следственного управления ГУ МВД России по Самарской области капитан юстиции Дмитрий Еняшин, занявший 6 место в весовой категории 85 кг.

Первый заместитель председателя Самарского «Динамо» полковник внутренней службы Олег Лукьянов отметил, что самарские спортсмены показали отличные результаты и стремление к победе, а также подчеркнул значимую роль спорта в профессиональной подготовке сотрудников органов внутренних дел, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

