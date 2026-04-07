"Крылья Советов" проиграли ЦСКА со счетом -2:5

На втором этапе 1/2 финала Пути Регионов FONBNET Кубка России "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимали московский ЦСКА. Самарцы проиграли со счетом – 2:5.

У "Крыльев" отличился Иван Олейников на 53 минуте и Иван Лепский, замкнувший навес Витюгова, на 84 минуте.

За армейцев забили на 64 минуте Иван Обляков, на 67 минуте Матвей Кисляк и хет-триком отметился Лусиано забив на 4, 35 минутах и на 51 минуте добил мяч в ворота после парированного Никитой Кокараевым пенальти в его же исполнении. На 82 минуте Владимир Игнатенко не реализовал пенальти.

В следующем матче "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимают "Ахмат". Игра 24 тура МИР РПЛ состоится в субботу, 11 апреля, в 15:00, сообщает пресс-служба ПФК "КС".