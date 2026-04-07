7 апреля Вячеслав Федорищев и зам. Министра культуры Республики Беларусь Сергей Саракач дали старт Дням культуры Республики Беларусь в Самарской области.
В беседе с «Радио 1» 7 апреля эксперт Сирмайс отметила, что частота мытья волос индивидуальна и зависит от потребностей — это не влияет ни на появление седины, ни на облысение.
На втором этапе 1/2 финала Пути Регионов FONBNET Кубка России "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимали московский ЦСКА.
С помощью мобильной лаборатории специалисты ГКУ «Управление дорог» проверяют состояние покрытия и дорожной инфраструктуры региона.
7 апреля Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в правительстве Самарской области. Одним из вопросов рассмотрели обращения граждан.
В Москве прошли Всероссийские межведомственные соревнования среди сотрудников федеральных органов исполнительной власти «Кубок Общества «Динамо» по гиревому спорту.
Пожилые люди особенно уязвимы перед лицом пожара. Поэтому крайне важно создать для них максимально безопасные условия и научить правильным действиям в чрезвычайной ситуации.
В селе Верхний Сускан Ставропольского района начал работать новый модульный фельдшерско-акушерский пункт. Ранее медицинская помощь оказывалась в приспособленном помещении.
"Крылья Советов" проиграли ЦСКА со счетом -2:5

На втором этапе 1/2 финала Пути Регионов FONBNET Кубка России "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимали московский ЦСКА. Самарцы проиграли со счетом – 2:5.

У "Крыльев" отличился Иван Олейников на 53 минуте и Иван Лепский, замкнувший навес Витюгова, на 84 минуте.

За армейцев забили на 64 минуте Иван Обляков, на 67 минуте Матвей Кисляк и хет-триком отметился Лусиано забив на 4, 35 минутах и на 51 минуте добил мяч в ворота после парированного Никитой Кокараевым пенальти в его же исполнении. На 82 минуте Владимир Игнатенко не реализовал пенальти.

В следующем матче "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимают "Ахмат". Игра 24 тура МИР РПЛ состоится в субботу, 11 апреля, в 15:00, сообщает пресс-служба ПФК "КС".

Для удобства болельщиков, 7 апреля, в день игры с ЦСКА до стадиона «Солидарность Самара Арена» от Ладьи можно доехать на бесплатных автобусах, которые помогут быстрее добраться на игру.
06 апреля 2026, 22:10
Бесплатные автобусы для болельщиков в день матча с ЦСКА
Для удобства болельщиков, 7 апреля, в день игры с ЦСКА до стадиона «Солидарность Самара Арена» от Ладьи можно доехать на бесплатных автобусах, которые помогут быстрее добраться на игру.
Во вторник, 7 апреля, на «Солидарность Самара Арене» пройдет домашний матч «Крыльев Советов» против ЦСКА.
06 апреля 2026, 21:53
«Солидарность Самара Арена»: развлекательная программа на матче «Крылья Советов» – ЦСКА
Во вторник, 7 апреля, на «Солидарность Самара Арене» пройдет домашний матч «Крыльев Советов» против ЦСКА.
В первом матче под руководством Сергея Булатова "Крылья Советов" в рамках 23-го тура Мир РПЛ встречались в Санкт-Петербурге с "Зенитом".
04 апреля 2026, 18:22
"Крылья Советов" в Санкт-Петербурге уступили "Зениту" - 1:2
В первом матче под руководством Сергея Булатова "Крылья Советов" в рамках 23-го тура Мир РПЛ встречались в Санкт-Петербурге с "Зенитом".
Во вторник, 7 апреля, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание. Одним из ключевых вопросов повестки стала подготовка пляжей и мест массового отдыха у воды к купальному сезону.
7 апреля 2026  16:58
На оперативном совещании при губернаторе обсудили подготовку пляжей и мест массового отдыха у воды
Дополнительный общественный транспорт подадут после матча в Самаре 7 апреля
Более 300 тонн мусора вывезли городские службы после районных субботников в Самаре
Cамарские учреждения культуры встречают Неделю космоса
Россиянам назвали дни майских выходных
