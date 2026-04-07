В губернии началась диагностика автомобильных дорог

С установлением тёплой и сухой погоды специалисты ГКУ «Управление дорог» приступили к ежегодной оценке состояния трасс. В фокусе внимания — участки, которые привели в нормативное состояние в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и его предшественника — «Безопасные и качественные дороги».

С помощью мобильной лаборатории специалисты проверяют состояние покрытия и дорожной инфраструктуры. Итоги этой работы лягут в основу плана гарантийного ремонта, сообщает пресс-служба минтранса СО.

