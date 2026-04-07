Врач-трихолог рассказала, как часто нужно мыть голову

Врач первой категории, врач-дерматовенеролог, трихолог, миколог, подолог, косметолог, дерматоонколог Наталия Сирмайс развеяла главный миф о мытье головы, пишут "Известия". В беседе с «Радио 1» во вторник, 7 апреля, эксперт отметила, что частота мытья волос индивидуальна и зависит от потребностей — это не влияет ни на появление седины, ни на облысение.

При изменении привычного режима мытья может казаться, будто волосы выпадают сильнее, однако это связано не с заболеванием, а с тем, что часть волос просто задерживается и смывается одновременно.

По словам специалиста, ориентироваться стоит на тип кожи головы: при жирной ее можно мыть ежедневно, при сухой — раз в три-четыре дня. Главное правило, по ее словам, — мыть волосы по мере загрязнения, а не по расписанию.

