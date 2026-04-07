7 апреля Вячеслав Федорищев и зам. Министра культуры Республики Беларусь Сергей Саракач дали старт Дням культуры Республики Беларусь в Самарской области.
В беседе с «Радио 1» 7 апреля эксперт Сирмайс отметила, что частота мытья волос индивидуальна и зависит от потребностей — это не влияет ни на появление седины, ни на облысение.
На втором этапе 1/2 финала Пути Регионов FONBNET Кубка России "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимали московский ЦСКА.
С помощью мобильной лаборатории специалисты ГКУ «Управление дорог» проверяют состояние покрытия и дорожной инфраструктуры региона.
7 апреля Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в правительстве Самарской области. Одним из вопросов рассмотрели обращения граждан.
В Москве прошли Всероссийские межведомственные соревнования среди сотрудников федеральных органов исполнительной власти «Кубок Общества «Динамо» по гиревому спорту.
Пожилые люди особенно уязвимы перед лицом пожара. Поэтому крайне важно создать для них максимально безопасные условия и научить правильным действиям в чрезвычайной ситуации.
В селе Верхний Сускан Ставропольского района начал работать новый модульный фельдшерско-акушерский пункт. Ранее медицинская помощь оказывалась в приспособленном помещении.
Самарский зоопарк расскажет о животных в космосе
В самарском музее "Заварка" состоится первое детское занятие из нового цикла «Садовые истории»
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка «Мой ребенок может так же»
Врач-трихолог рассказала, как часто нужно мыть голову

В беседе с «Радио 1» 7 апреля эксперт Сирмайс отметила, что частота мытья волос индивидуальна и зависит от потребностей — это не влияет ни на появление седины, ни на облысение.

Врач первой категории, врач-дерматовенеролог, трихолог, миколог, подолог, косметолог, дерматоонколог Наталия Сирмайс развеяла главный миф о мытье головы, пишут "Известия". В беседе с «Радио 1» во вторник, 7 апреля, эксперт отметила, что частота мытья волос индивидуальна и зависит от потребностей — это не влияет ни на появление седины, ни на облысение.

При изменении привычного режима мытья может казаться, будто волосы выпадают сильнее, однако это связано не с заболеванием, а с тем, что часть волос просто задерживается и смывается одновременно.

По словам специалиста, ориентироваться стоит на тип кожи головы: при жирной ее можно мыть ежедневно, при сухой — раз в три-четыре дня. Главное правило, по ее словам, — мыть волосы по мере загрязнения, а не по расписанию.

 

Фото:   freepik.com

Теги: Медицина

Новости по теме
Всероссийская научно-практическая конференция по остеопатии с международным участием «Интегративные и междисциплинарные подходы в сохранении здоровья» собрала ведущих специалистов из разных городов России.
07 апреля 2026, 15:12
В СамГМУ состоялась Всероссийская конференция по остеопатии с международным участием
Всероссийская научно-практическая конференция по остеопатии с международным участием «Интегративные и междисциплинарные подходы в сохранении здоровья»... Здравоохранение
311
Заведующий кафедрой факультетской терапии СамГМУ Олег Фатенков рассказал, из чего складывается здоровье.
07 апреля 2026, 14:33
Специалист минздрава СО дал 5 простых советов для долгой и активной жизни 
Заведующий кафедрой факультетской терапии СамГМУ Олег Фатенков рассказал, из чего складывается здоровье. Здравоохранение
344
Во вторник, 7 апреля, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание. Одним из ключевых вопросов повестки стала подготовка пляжей и мест массового отдыха у воды к купальному сезону.
7 апреля 2026  16:58
На оперативном совещании при губернаторе обсудили подготовку пляжей и мест массового отдыха у воды
272
Дополнительный общественный транспорт подадут после матча в Самаре 7 апреля
7 апреля 2026  13:21
345
Более 300 тонн мусора вывезли городские службы после районных субботников в Самаре
7 апреля 2026  13:17
274
Cамарские учреждения культуры встречают Неделю космоса
7 апреля 2026  12:24
319
Россиянам назвали дни майских выходных
7 апреля 2026  11:11
300
