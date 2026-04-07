В Управлении ГАИ СО состоялся строевой смотр

В Управлении Госавтоинспекции Самарской области в связи с переходом на летнюю форму одежды состоялся строевой смотр.

Руководители подразделений проверили форменное обмундирование и снаряжение личного состава. В ходе смотра особое внимание было уделено наличию жетонов, нагрудных знаков и служебных удостоверений.

Также оценивался внешний вид сотрудников и соблюдение требований приказов, регламентирующих ношение форменной одежды.

По итогам проверки сотрудники Госавтоинспекции продемонстрировали полную готовность к переходу на летнюю форму одежды, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО