В ГД призвали ограничить проезд электросамокатов по тротуарам

Депутат Госдумы Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия") предложил ужесточить правила использования средств индивидуальной мобильности (СИМ), включая электросамокаты, и ограничить их движение по тротуарам.

Обращение с соответствующим предложением было направлено министру транспорта Андрею Никитину. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.

По словам Гусева, в его адрес систематически поступают обращения граждан, связанные с повышенным риском травматизма на тротуарах, пешеходных дорожках и в пешеходных зонах вследствие использования СИМ, в том числе электросамокатов и иных аналогичных устройств.

"Прошу… установить, что средства индивидуальной мобильности, максимальная конструктивная скорость которых превышает 10 км/ч, не могут использоваться для движения в пешеходных зонах, на пешеходных дорожках и тротуарах", - сказано в обращении.

Также устройства со скоростью выше 10 километров в час предлагается допустить только к движению по велодорожкам, проезжей части или обочинам при отсутствии специализированной инфраструктуры.

Отдельным пунктом предлагается полностью запретить перевозку пассажиров на электросамокатах вне зависимости от конструкции устройства, а также четко прописать критерии, при которых движение создает опасность для пешеходов.

"Сегодня тротуары перестают быть безопасным пространством для пешеходов. Люди сталкиваются с электросамокатами на высокой скорости, нередко с пассажирами, в том числе детьми. Мы должны навести порядок и четко развести потоки, чтобы пешеходы были защищены", - сказал Гусев РИА Новости.

