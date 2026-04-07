В губернии стартовали Дни культуры Республики Беларусь

Во вторник, 7 апреля, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и заместитель Министра культуры Республики Беларусь Сергей Саракач дали старт Дням культуры Республики Беларусь в Самарской области. Официальным открытием мероприятия стал гала-концерт в Филармонии с участием ведущих творческих коллективов и исполнителей Беларуси.

Дни культуры Республики Беларусь в Самарской области стали продолжением сложившегося плодотворного сотрудничества и договоренностей, достигнутых в 2025 году в Минске между губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым и Президентом Беларуси Александром Лукашенко. Тогда в ходе рабочей встречи стороны обсуждали укрепление взаимодействия в торгово-экономической, научной и культурной сферах.

«Когда работали в Минске, была очень важная встреча с Александром Григорьевичем Лукашенко. Обратились к нему с инициативой организовать в Самарскую область такой визит, чтобы культура Республики, которую мы знаем, любим, ценим, присутствовала у нас еще более масштабно. Рад, что наши планы реализуются. Уже в начале осени наша делегация, наши творческие коллективы посетят Республику. Благодарен Президенту и Правительству Беларуси за сотрудничество! – сказал Вячеслав Федорищев, обращаясь к участникам и зрителям гала-концерта. – Это очень хороший пример настоящего не просто добрососедства, а крепкой дружбы. Такой пример нерушимости взаимоотношений нам подают лидеры государств Владимир Владимирович Путин и Александр Григорьевич Лукашенко. За последние 25 лет произошло по-настоящему укрепление наших связей. И сегодня в рамках одного Союзного государства мы являемся единым народом».

Вячеслав Федорищев поблагодарил белорусскую делегацию, творческие коллективы за приезд в регион.

Заместитель Министра культуры Республики Беларусь Сергей Саракач выразил благодарность губернатору Самарской области за теплый прием.

«Теплый и радушный прием мы ощутили с первых же шагов на волжской земле. Беларусь и Россию связывают добрые и прочные узы славянских традиций, общность культуры и духовности. На этом строится наша крепкая дружба, – отметил Сергей Саракач. – Безусловно, наше взаимодействие будет только приумножаться. В рамках визита мы знакомимся с опытом работы организаций культуры вашего региона и ведем переговоры о новых проектах. Сегодня мы даем старт новой замечательной традиции – проведению Дней национальной культуры. Такие проекты позволяют узнать больше друг друге, о культуре и истории наших народов, укрепляют дружбу и взаимопонимание».

Заместитель Министра культуры Республики Беларусь подчеркнул, что важным направлением совместной работы является патриотическое воспитание и противодействие фальсификации исторической правды.

«Республика Беларусь и Россия ведут совместную работу, чтобы трепетно хранить память о наших воинах, освобождавших Беларусь в период Великой Отечественной войны. Связь между нашей Республикой и Куйбышевской областью в период тяжелых испытаний была неразрывной,– сказал Сергей Саракач. – Ваши земляки проявили мужество при защите Брестской крепости, а также при освобождении городов и регионов Республики Беларусь. Эти имена навечно вписаны в летопись освобождения нашей Родины. Мы также помним, что Куйбышевская область стала вторым домом для многих белорусов в период эвакуации. Наша общая память и факты исторического прошлого представляются особо важными для будущего народа Беларуси и России».

В рамках Дней культуры Республики Беларусь предусмотрена обширная программа: концерты, выставки, кинопоказы, встречи и деловые переговоры. В составе делегации Национальный академический народный хор имени Г. И. Цитовича (хор, балет, солисты), Анна Благова, солистка оркестра ГУВД Минского горисполкома, Андрей Колосов, обладатель медали Франциска Скорины, солист Национального академического концертного оркестра имени М. Я. Финберга, Ольга Сержанкова и Екатерина Кованова, дуэт цимбалисток Национального академического народного оркестра имени И.Жиновича.

Программу Дней белорусского кино открыла премьера Национальной киностудии «Беларусьфильм» – картина «Классная» (2025 г.) режиссера Кирилла Халецкого. Также зрители смогут увидеть современные работы белорусских кинематографистов: «Время вернуться», «На другом берегу» и «Лист ожидания». На выставке «Белорусский народный костюм» представлены уникальные аутентичные наряды второй половины XIX – начала XX вв.

Кроме того, 7 апреля было подписано соглашение между Белорусским государственным музеем народной архитектуры и быта и Самарским областным историко-краеведческим музеем имени Алабина.

Дни культуры Республики Беларусь в Самарской области продлятся до 9 апреля.

