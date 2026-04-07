Вячеслав Федорищев на оперативном совещании рассмотрел обращения граждан

Сегодня, 7 апреля, губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в правительстве Самарской области. Одним из вопросов рассмотрели обращения граждан, которые поступают главе региона в национальный мессенджер МАХ и по другим каналам связи.

В оперативном совещании по ВСК принял участие депутат Госдумы РФ Виктор Казаков, который сейчас работает в своем округе в Челно-Вершинском районе.

«Виктор Алексеевич, спасибо большое, что пристальное внимание уделяете району. Те предложения, которые вы озвучили, когда мы с вами в последний раз встречались, все правительство взяло в работу. Так и надо подходить, когда ты у себя на территории, досконально знаешь проблемы жителей и используешь все механизмы для того, чтобы проблемы, которые есть, решались», — подчеркнул губернатор, открывая оперативное совещание.

К Вячеславу Федорищеву обратилась жительница г. Самара, многодетная мама Анастасия Варнакова с просьбой восстановить благоустройство детской площадки по адресу: улица Средне-Садовая, д. 3. «Коммунальные службы после ликвидации аварии оставили огромные ямы, разворошили дорожки. Эта детская площадка единственная на 6 многоквартирных домов», — сообщила Анастасия Варнакова. До 31 мая текущего года здесь будет благоустроена территория. Губернатор поставил задачу подойти комплексно к вопросу и, помимо этого, обновить саму детскую площадку.

Также глава региона поручил региональному правительству подготовить программу благоустройства, реконструкции и создания новых детских площадок в регионе.

«Такого рода несистемная работа, а точнее, деструктивная, когда мы видим проблему и не решаем ее, а потом годами замалчиваем, привела к тому, что мы деятельность правительства в прошлом году поменяли. Я вас очень прошу не допускать в коллективе правительства ошибок предыдущих периодов. И на примере тех проблем, которые люди скидывают сейчас по благоустройству площадок, перейти к нормальному программному целевому методу работы», — сказал Вячеслав Федорищев, обращаясь к первому заместителю Губернатора Самарской области – председателю Правительства Самарской области Виталию Шабалатову.

Губернатору поступили обращения от жителей поселка Калинка муниципального района Волжский по вопросу благоустройства улиц после проведения земляных работ в рамках региональной программы газификации. «С наступлением весны улицы превратились в непроходимую жижу с многочисленными скрытыми провалами и канавами. Газификация – нужный проект, но его реализация не должна так негативно отражаться на качестве жизни», — написали жители. В ближайшие 2 недели подрядчик обязуется устранить все замечания и восстановить дорожное покрытие.

Информацию об инцидентах в соцсетях за неделю представила заместитель руководителя Администрации Губернатора Самарской области Дина Черемушкина.

Она отметила, что в Самаре выполнен ремонт игровых элементов на детской площадке на общественном пространстве на улице Солнечной. В Тольятти приведена в порядок территория в районе дома № 37а по улице Победы. В Сызрани на улице Советской ликвидирован провал грунта. В Самаре восстановлено благоустройство по временной схеме на улице Гая на месте проведения работ на тепловых сетях.

Дина Черемушкина также сообщила о новых проблемах, с которыми обращаются жители. Отметим некоторые из них. Жители села Нижнеягодное Похвистневского района обратили внимание, что в «Сквере учителю» на постаменте разрушились две облицовочные плиты.

Жители поселка Петра Дубрава Волжского района пожаловались на плохое состояние дороги на ул. Климова. Самарцы попросили обратить внимание на трамвайные пути на улице Ташкентской и дорогу на улице Магистральной, в сторону Зубчаниновского кладбища. Автомобилисты сообщили о больших ямах на проспекте Карла Маркса между Ракитовским шоссе и улицей Алма-Атинской. Состояние дороги требует срочного ремонта.

Губернатор отметил, что некоторые обращения сегодня были как раз по 161-му Красноглинскому округу, по которому работает депутат Госдумы РФ Виктор Казаков и добавил, что проблемные вопросы Виктор Казаков активно отрабатывает и находится в тесном взаимодействии с жителями.

«Каждый сигнал, поступающий через систему «Инцидент Менеджмент» очень важен, потому что за ним всегда стоит конкретная потребность жителей. Как депутат Государственной Думы, я уделил особое внимание ситуации в селе Нижнеягодное, где требуется восстановить облицовку постамента в сквере «Учитель». Этот сквер был открыт в 2022 году в рамках национального проекта, и мы со своей стороны сделаем все, чтобы вопрос с ремонтом был решен. Глава района уже подключился к этой работе», — отметил Виктор Казаков. Он также добавил, что остальные поступившие обращения находятся в стадии проработки.

Фото: пресс-служба Правительства Самарской области