Безопасность на весеннем льду: уроки от МЧС СО для школьников региона

Инспекторы Центра ГИМС областного управления МЧС России активно обучают юных жителей региона правилам безопасности на воде.

Еженедельно они проводят беседы со школьниками, посвященные безопасному поведению на водоемах.

Сотрудники ГИМС рассказывают детям об опасностях ледохода и трагических последствиях легкомысленного поведения на льду. Они напоминают, что во время оттепели лед становится рыхлым и крайне опасным. Особую угрозу представляет весенний лед у зарослей, коряг, затопленного кустарника, а также около прорубей и в местах впадения ручьев или источников.

На уроках ребята также узнают, как определить толщину льда и оказать помощь человеку, провалившемуся под лед.

Главный посыл занятий: выходить на лед весной опасно!

Школьники внимательно слушали инспекторов, задавали вопросы и делились личными историями. В завершение всем участникам вручили памятки о правилах безопасного поведения на водоемах, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

Фото: ГУ МЧС СО