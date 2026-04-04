Врач - генетик СОКБ Татьяна Мельникова рассказала о значимости и нововведениях расширенного неонатального скрининга новорожденных.
В Самарской области новорождённых обследуют на редкие генетические заболевания
Вечером 5 апреля и ночью 6 апреля местами в Самарской области ожидается гроза, с сохранением днем 6 апреля.
В регионе ожидается гроза
4 апреля, в Международный  день витамина C, инспекторы ГАИ СО вышли к водителям с апельсинами в руках и  важными словами: «Соблюдайте ПДД и  не садитесь за руль нетрезвыми!»
Сотрудники ГАИ Сергиевского района провели необычную профилактическую акцию
15-17 апреля 2026 года в Самарской области вновь пройдет Неделя креативного бизнеса. В этот раз генеральной темой события станет культурный код и локальная идентичность.
В регионе вновь пройдет Неделя креативного бизнеса
Температура воздуха 6 апреля в Самаре ночью +6, +8°С, днем +10, +12°С.
6 апреля в регионе местами дождь, гроза, до +14°С
В Самарской области с 18 апреля запустят шесть новых электричек
В Самарской области с 18 апреля запустят шесть новых электричек
В Волжском районе в ДТП пострадала пенсионерка 1937 года рождения
В Волжском районе в ДТП пострадала пенсионерка 1937 года рождения
В Самаре тушили крупный пожар в жилом доме
В Самаре тушили крупный пожар в жилом доме
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Сотрудники ГАИ Сергиевского района провели необычную профилактическую акцию
Тольяттинские полицейские приняли участие в соревнованиях по стрельбе из табельного оружия
Штраф до 15 тысяч рублей грозит за хранение в подъездах автомобильных шин
Врач: топ-3 неожиданных продуктов, содержащих витамин С

Заведующий кафедрой факультетской терапии СамГМУ Олег Фатенков рассказал, какие продукты лидируют по витамину С и как его правильно принимать.

Об этом рассказал главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по терапии, заведующий кафедрой факультетской терапии СамГМУ Олег Фатенков:

"Многие думают, что рекордсмен — это цитрусовые, но это не так. Витамин С (аскорбиновая кислота) боится тепловой обработки и содержится в основном в растительной пище.

Топ-3 неожиданных продуктов, содержащих витамин С

Шиповник (сушеный). Абсолютный чемпион. В 100 граммах сухих ягод содержится до 1200 мг витамина С — это более 1300% от дневной нормы. Именно отвар шиповника, а не лимон, должен быть первым средством для поднятия тонуса и защиты от вирусов.

Сладкий красный перец. Обгоняет лимоны и черную смородину. Всего один средний перец покрывает суточную потребность организма в два раза. К тому же, в нем мало кислоты, поэтому он подходит даже людям с чувствительным желудком.

Брюссельская капуста и киви. Киви удобно есть каждый день — один фрукт обеспечивает почти 100% нормы. А брюссельская капуста сохраняет витамин С даже в замороженном виде лучше других овощей.

Важно: петрушка, облепиха и черная смородина тоже входят в топ-10, но уступают первым трем позициям.

Как часто и сколько нужно принимать витамин С?

Здесь важно разделить два понятия: профилактика и «ударные дозы».

 Суточная норма. Обычному взрослому человеку требуется 75–90 мг витамина С в день. Это количество легко набрать из питания, если каждый день есть порцию овощей или фруктов.

 Когда нужны добавки? Если вы чувствуете нехватку свежих овощей (зимой) или уже заболели, потребность возрастает до 250–500 мг в сутки.

Миф о «лошадиных» дозах. Принимать по 1000 мг (1 г) и больше ежедневно бессмысленно. Витамин С водорастворим, его избыток выводится почками.

Регулярность. Витамин С не накапливается «про запас». Его нужно получать ежедневно, равномерно распределяя в течение дня. Лучше всего — с пищей, каждые 3-4 часа (например, перекус киви или болгарским перцем), чтобы поддерживать стабильную концентрацию в крови".

4 апреля отмечается Всемирный день витамина С.

 

Фото:   pxhere.com

Новости по теме
Врач - генетик СОКБ Татьяна Мельникова рассказала о значимости и нововведениях расширенного неонатального скрининга новорожденных.
05 апреля 2026, 16:55
В Самарской области новорождённых обследуют на редкие генетические заболевания
Врач - генетик СОКБ Татьяна Мельникова рассказала о значимости и нововведениях расширенного неонатального скрининга новорожденных.   Здравоохранение
566
Специалисты Перинатального центра Самарской областной клинической больницы имени В.Д. Середавина на протяжении нескольких месяцев выхаживали недоношенного малыша.
04 апреля 2026, 20:35
Самарские врачи спасли  недоношенную малышку с экстремально низкой массой тела
Специалисты Перинатального центра Самарской областной клинической больницы имени В.Д. Середавина на протяжении нескольких месяцев выхаживали недоношенного... Здравоохранение
1106
И.о. министра здравоохранения Самарской области Сергей Вдовенко ознакомился с работой нового корпуса Самарской областной детской клинической больницы им.Н.Н. Ивановой и оценил качество выполненных работ.
02 апреля 2026, 18:19
В Самаре открыт единственный в ПФО передовой реанимационно-операционный модуль
И.о. министра здравоохранения Самарской области Сергей Вдовенко ознакомился с работой нового корпуса Самарской областной детской клинической больницы им.Н.Н.... Здравоохранение
1066
В пятницу, 3 апреля, в ходе рабочей поездки в Самарскую область Дмитрий Григоренко посетил АВТОВАЗ. 
3 апреля 2026  20:15
Дмитрий Григоренко и Вячеслав Федорищев в Тольятти провели встречу с участниками ИЦК «Автомобилестроение»
1852
3 апреля в Самарской области работает Заместитель Председателя Правительства РФ– Руководитель Аппарата Правительства Российской Федерации Дмитрий Григоренко.
3 апреля 2026  14:35
В Самаре Дмитрий Григоренко и Вячеслав Федорищев обсудили развитие ИT-отрасли
799
В Самаре прошла двусторонняя встреча Дмитрия Григоренко и Вячеслава Федорищева
3 апреля 2026  13:48
В Самаре прошла двусторонняя встреча Дмитрия Григоренко и Вячеслава Федорищева
624
В Самарской области стартовал масштабный месячник по благоустройству
3 апреля 2026  13:16
В Самарской области стартовал масштабный месячник по благоустройству
565
В ходе личного приема граждан губернатор Вячеслав Федорищев принял решения по капремонту школы в Сызрани и адресной помощи семье участника СВО в Самаре.
2 апреля 2026  15:02
По поручению Вячеслава Федорищева в этом году в Сызрани завершат капитальный ремонт школы №26
1094
Весь список