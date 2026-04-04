Врач: топ-3 неожиданных продуктов, содержащих витамин С

Об этом рассказал главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по терапии, заведующий кафедрой факультетской терапии СамГМУ Олег Фатенков:



"Многие думают, что рекордсмен — это цитрусовые, но это не так. Витамин С (аскорбиновая кислота) боится тепловой обработки и содержится в основном в растительной пище.



Топ-3 неожиданных продуктов, содержащих витамин С



Шиповник (сушеный). Абсолютный чемпион. В 100 граммах сухих ягод содержится до 1200 мг витамина С — это более 1300% от дневной нормы. Именно отвар шиповника, а не лимон, должен быть первым средством для поднятия тонуса и защиты от вирусов.



Сладкий красный перец. Обгоняет лимоны и черную смородину. Всего один средний перец покрывает суточную потребность организма в два раза. К тому же, в нем мало кислоты, поэтому он подходит даже людям с чувствительным желудком.



Брюссельская капуста и киви. Киви удобно есть каждый день — один фрукт обеспечивает почти 100% нормы. А брюссельская капуста сохраняет витамин С даже в замороженном виде лучше других овощей.



Важно: петрушка, облепиха и черная смородина тоже входят в топ-10, но уступают первым трем позициям.



Как часто и сколько нужно принимать витамин С?



Здесь важно разделить два понятия: профилактика и «ударные дозы».



Суточная норма. Обычному взрослому человеку требуется 75–90 мг витамина С в день. Это количество легко набрать из питания, если каждый день есть порцию овощей или фруктов.



Когда нужны добавки? Если вы чувствуете нехватку свежих овощей (зимой) или уже заболели, потребность возрастает до 250–500 мг в сутки.



Миф о «лошадиных» дозах. Принимать по 1000 мг (1 г) и больше ежедневно бессмысленно. Витамин С водорастворим, его избыток выводится почками.



Регулярность. Витамин С не накапливается «про запас». Его нужно получать ежедневно, равномерно распределяя в течение дня. Лучше всего — с пищей, каждые 3-4 часа (например, перекус киви или болгарским перцем), чтобы поддерживать стабильную концентрацию в крови".



4 апреля отмечается Всемирный день витамина С.

