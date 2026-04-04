VPN под запретом. IT-компании в России лишат льгот и отсрочки за обход блокировок

Коммерсантъ сообщает, что Минцифры подготовило проект постановления, который может изменить правила для российских IT-компаний и приложений, обязательных к предустановке на устройства в России, пишет iphones.ru.

Согласно законопроекту, компания сохранит право на предустановку своего приложения только в том случае, если ее сервисы не будут работать у пользователя при включенном VPN. Новое требование вступит в силу сразу после официальной публикации постановления.

Речь идет о приложениях из обязательного списка для смартфонов, компьютеров и Smart TV. Сейчас в него входят RuStore, Госуслуги, сервисы Яндекс, приложения VK, национальный мессенджер MAX, а также сервисы российских операторов связи.

Параллельно власти обсуждают ужесточение правил аккредитации IT-компаний. ФСБ может получить право направлять в Минцифры предложения о лишении аккредитации операторов цифровых платформ, если будут выявлены нарушения требований информационной безопасности доступа к таким сервисам.

Как отмечают участники обсуждения, под этими требованиями, вероятнее всего, понимается запрет доступа к ресурсам через VPN.

Сейчас в реестре Минцифры находится около 20 тысяч IT-компаний. Этот статус дает сотрудникам право на льготы: IT-ипотеку, отсрочку от срочной службы, сниженные страховые взносы и налоговые послабления. Для компаний из реестра также действует льготная ставка налога на прибыль — 5% вместо 25%, а разработчики освобождены от уплаты НДС.

