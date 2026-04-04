"Крылья Советов" в Санкт-Петербурге уступили "Зениту" - 1:2

В первом матче под руководством Сергея Булатова "Крылья Советов" в рамках 23-го тура Мир РПЛ встречались в Санкт-Петербурге с "Зенитом".

Счет в матче на 49 минуте не без помощи рикошета дальним ударом открыли хозяева поля, отличился Джон Джон – 1:0.

На 55 минуте отличился Александр Соболев – 2:0.

На 75 минуте матча Сергей Бабкин красивым дальним ударом отправил мяч в сетку ворот "Зенита" – 2:1.

В следующем матче "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимают московский ЦСКА. Игра 2-го этапа 1/2 финала Кубка России состоится во вторник, 7 апреля, в 19:00, сообщает пресс-служба РФК "КС".

