Начинается ремонт трамвайных путей на перекрестке улицы Ново-Вокзальной и проспекта Карла Маркса в Самаре

В Самаре завершили обновление трамвайных путей на перекрестке проспекта Ленина и улицы Челюскинцев. Там отремонтировали участок протяженностью 37,5 метра и на данный момент полностью восстановили движение. С вечера 4 апреля специалисты приступят к работе на перекрестке улицы Ново-Вокзальной и проспекта Карла Маркса.



«На перекрестке Ленина и Челюскинцев заменили основание, рельсы и шпалы, подвели к рельсошпальной решетке железобетонные плиты. Между плитами и новыми рельсами — специальная износостойкая резина. Такая прокладка обладает высокой ударопрочностью, хорошей изоляцией и устойчивостью к старению. Раньше к рельсам примыкало асфальтовое покрытие, которое со временем разрушилось и создавало неудобства при переезде на автомобиле. Теперь новые рельсы выступают вверх не более чем на два сантиметра, благодаря чему машины будут проезжать более плавно», – сказал директор МП «Трамвайно-троллейбусное управление» Дмитрий Петров.



По планам МП «Трамвайно-троллейбусное управление», ремонт всех 15 перекрестков планируется завершить до конца летнего сезона.



По перекрестку улицы Ново-Вокзальной и проспекта Карла Маркса пролегает трасса следования трамваев маршрутов №№ 7, 11, 12 и 19. Пассажиров просят учитывать, что в связи с ремонтом 25 метров линии она будет закрыта с 22:00 4 апреля, в дальнейшем будет перекрываться в выходные с 20:00 до 05:00, в будни – с 22:00 до 05:00. Работы рассчитаны на 6 ночных смен, график может быть скорректирован с учетом погодных и технических факторов. По утрам, как и во время ремонта на перекрестке проспекта Ленина и улицы Челюскинцев, трамваи будут выезжать в рейсы по обычному расписанию и следовать по своим маршрутам. Движение автотранспорта и средств индивидуальной мобильности через переезды ограничат на весь период ремонта. Автобусных и троллейбусных трасс на участке ремонта нет.



С временной схемой ограничения движения транспорта можно ознакомиться в приложении. Перечень всех перекрестков, подлежащих ремонту, размещен по ссылке: https://samadm.ru/media/news/57815/?sphrase_id=821996.



Напоминаем также, что с 1 апреля участок трамвайной линии по улице Ново-Садовой временно закрыт в обоих направлениях в связи со стартом работ в рамках капитального ремонта трамвайных путей в границах улиц Ново-Вокзальной и Гастелло. Из эксплуатации уже выведена линия от Ново-Вокзальной до Постникова оврага. Для минимизации неудобств вдоль улицы Ново-Садовой запущены бесплатные компенсационные автобусы. Информация о режиме их работы, а также о скорректированных схемах движения трамваев №№ 5, 20, 20к, 22 и 24 размещена на официальном сайте администрации Самары: https://samadm.ru/media/news/58805/, https://samadm.ru/media/news/58487/.

