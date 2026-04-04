Врач - генетик СОКБ Татьяна Мельникова рассказала о значимости и нововведениях расширенного неонатального скрининга новорожденных.
В Самарской области новорождённых обследуют на редкие генетические заболевания
Вечером 5 апреля и ночью 6 апреля местами в Самарской области ожидается гроза, с сохранением днем 6 апреля.
В регионе ожидается гроза
4 апреля, в Международный  день витамина C, инспекторы ГАИ СО вышли к водителям с апельсинами в руках и  важными словами: «Соблюдайте ПДД и  не садитесь за руль нетрезвыми!»
Сотрудники ГАИ Сергиевского района провели необычную профилактическую акцию
15-17 апреля 2026 года в Самарской области вновь пройдет Неделя креативного бизнеса. В этот раз генеральной темой события станет культурный код и локальная идентичность.
В регионе вновь пройдет Неделя креативного бизнеса
Температура воздуха 6 апреля в Самаре ночью +6, +8°С, днем +10, +12°С.
6 апреля в регионе местами дождь, гроза, до +14°С
В Самарской области с 18 апреля запустят шесть новых электричек
В Самарской области с 18 апреля запустят шесть новых электричек
В Волжском районе в ДТП пострадала пенсионерка 1937 года рождения
В Волжском районе в ДТП пострадала пенсионерка 1937 года рождения
В Самаре тушили крупный пожар в жилом доме
В Самаре тушили крупный пожар в жилом доме
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Сотрудники ГАИ Сергиевского района провели необычную профилактическую акцию
Тольяттинские полицейские приняли участие в соревнованиях по стрельбе из табельного оружия
Штраф до 15 тысяч рублей грозит за хранение в подъездах автомобильных шин
Начинается ремонт трамвайных путей на перекрестке улицы Ново-Вокзальной и проспекта Карла Маркса в Самаре

2133
В Самаре завершили обновление трамвайных путей на перекрестке проспекта Ленина и улицы Челюскинцев.

В Самаре завершили обновление трамвайных путей на перекрестке проспекта Ленина и улицы Челюскинцев. Там отремонтировали участок протяженностью 37,5 метра и на данный момент полностью восстановили движение. С вечера 4 апреля специалисты приступят к работе на перекрестке улицы Ново-Вокзальной и проспекта Карла Маркса.

«На перекрестке Ленина и Челюскинцев заменили основание, рельсы и шпалы, подвели к рельсошпальной решетке железобетонные плиты. Между плитами и новыми рельсами — специальная износостойкая резина. Такая прокладка обладает высокой ударопрочностью, хорошей изоляцией и устойчивостью к старению. Раньше к рельсам примыкало асфальтовое покрытие, которое со временем разрушилось и создавало неудобства при переезде на автомобиле. Теперь новые рельсы выступают вверх не более чем на два сантиметра, благодаря чему машины будут проезжать более плавно», – сказал директор МП «Трамвайно-троллейбусное управление» Дмитрий Петров.

По планам МП «Трамвайно-троллейбусное управление», ремонт всех 15 перекрестков планируется завершить до конца летнего сезона.

По перекрестку улицы Ново-Вокзальной и проспекта Карла Маркса пролегает трасса следования трамваев маршрутов №№ 7, 11, 12 и 19. Пассажиров просят учитывать, что в связи с ремонтом 25 метров линии она будет закрыта с 22:00 4 апреля, в дальнейшем будет перекрываться в выходные с 20:00 до 05:00, в будни – с 22:00 до 05:00. Работы рассчитаны на 6 ночных смен, график может быть скорректирован с учетом погодных и технических факторов. По утрам, как и во время ремонта на перекрестке проспекта Ленина и улицы Челюскинцев, трамваи будут выезжать в рейсы по обычному расписанию и следовать по своим маршрутам. Движение автотранспорта и средств индивидуальной мобильности через переезды ограничат на весь период ремонта. Автобусных и троллейбусных трасс на участке ремонта нет.

С временной схемой ограничения движения транспорта можно ознакомиться в приложении. Перечень всех перекрестков, подлежащих ремонту, размещен по ссылке: https://samadm.ru/media/news/57815/?sphrase_id=821996.

Напоминаем также, что с 1 апреля участок трамвайной линии по улице Ново-Садовой временно закрыт в обоих направлениях в связи со стартом работ в рамках капитального ремонта трамвайных путей в границах улиц Ново-Вокзальной и Гастелло. Из эксплуатации уже выведена линия от Ново-Вокзальной до Постникова оврага. Для минимизации неудобств вдоль улицы Ново-Садовой запущены бесплатные компенсационные автобусы. Информация о режиме их работы, а также о скорректированных схемах движения трамваев №№ 5, 20, 20к, 22 и 24 размещена на официальном сайте администрации Самары: https://samadm.ru/media/news/58805/, https://samadm.ru/media/news/58487/.

 

Фото:   пресс-служба администрации Самары

Теги: Самара

Новости по теме
Врач - генетик СОКБ Татьяна Мельникова рассказала о значимости и нововведениях расширенного неонатального скрининга новорожденных.
05 апреля 2026, 16:55
В Самарской области новорождённых обследуют на редкие генетические заболевания
Врач - генетик СОКБ Татьяна Мельникова рассказала о значимости и нововведениях расширенного неонатального скрининга новорожденных.   Здравоохранение
562
Вечером 5 апреля и ночью 6 апреля местами в Самарской области ожидается гроза, с сохранением днем 6 апреля.
05 апреля 2026, 16:15
В регионе ожидается гроза
Вечером 5 апреля и ночью 6 апреля местами в Самарской области ожидается гроза, с сохранением днем 6 апреля. Экология
449
15-17 апреля 2026 года в Самарской области вновь пройдет Неделя креативного бизнеса. В этот раз генеральной темой события станет культурный код и локальная идентичность.
05 апреля 2026, 15:17
В регионе вновь пройдет Неделя креативного бизнеса
15-17 апреля 2026 года в Самарской области вновь пройдет Неделя креативного бизнеса. В этот раз генеральной темой события станет культурный код и локальная... Бизнес
574

В центре внимания
В пятницу, 3 апреля, в ходе рабочей поездки в Самарскую область Дмитрий Григоренко посетил АВТОВАЗ. 
3 апреля 2026  20:15
Дмитрий Григоренко и Вячеслав Федорищев в Тольятти провели встречу с участниками ИЦК «Автомобилестроение»
1842
3 апреля в Самарской области работает Заместитель Председателя Правительства РФ– Руководитель Аппарата Правительства Российской Федерации Дмитрий Григоренко.
3 апреля 2026  14:35
В Самаре Дмитрий Григоренко и Вячеслав Федорищев обсудили развитие ИT-отрасли
798
В Самаре прошла двусторонняя встреча Дмитрия Григоренко и Вячеслава Федорищева
3 апреля 2026  13:48
В Самаре прошла двусторонняя встреча Дмитрия Григоренко и Вячеслава Федорищева
623
В Самарской области стартовал масштабный месячник по благоустройству
3 апреля 2026  13:16
В Самарской области стартовал масштабный месячник по благоустройству
564
В ходе личного приема граждан губернатор Вячеслав Федорищев принял решения по капремонту школы в Сызрани и адресной помощи семье участника СВО в Самаре.
2 апреля 2026  15:02
По поручению Вячеслава Федорищева в этом году в Сызрани завершат капитальный ремонт школы №26
1093
