На Московском шоссе в Самаре закроется переход-дублёр

С 9 апреля наземный переход через Московское шоссе у 10-го квартала поселка Мехзавод, дублирующий расположенный рядом надземный, будет закрыт.

Надземный переход, построенный в 2023 году по многочисленным обращениям жителей, служит приоритетным и наиболее безопасным способом пересечения магистрали. Он оборудован лифтами и системой видеонаблюдения, удобен для детей и маломобильных граждан.

После капитального ремонта зимой 2026 года на переходе дополнительно усилили все меры безопасности, сообщает пресс-служба минтранса СО.

