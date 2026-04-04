Московский ЦСКА одержал победу над тольяттинским "Акроном" в матче  РПЛ

Московский ЦСКА одержал победу над тольяттинским "Акроном" в матче 23-го тура чемпионата России по футболу, передает РИА Новости.

Встреча в Самаре завершилась со счетом 2:1 в пользу ЦСКА. В составе победителей мячи забили Лусиано Гонду и Данил Круговой. У "Акрона" пенальти реализовал Артем Дзюба.

ЦСКА, набрав 42 очка, поднялся на четвертое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). "Акрон" с 22 баллами занимает десятую строчку.

В следующем туре 13 апреля "Акрон" дома сыграет с московским "Динамо".