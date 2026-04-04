В Самаре откроется выставка «Состояние потока. Волга в русском искусстве»

Новая выставка «Состояние потока. Волга в русском искусстве» откроется 30 апреля в Третьяковской галерее в Самаре. (12+)

Выставка показывает, в каких образах русское искусство осмысляло отношения человека и Волги за последние двести лет. Главный вопрос выставки: «Как мы воспринимаем Волгу? Как она стала частью «классического русского пейзажа»? История искусства помогает понять, из чего складывалось

восприятие реки, какие перемены претерпело, а какие ему, возможно, еще предстоят.

Волгу в XIX веке возвеличили как символ России, а в ХХ укротили в интересах человека.

Осознав эти перемены, современные художники воспринимают реку как нечто живое, равное нам.

У нее есть биография, непростой характер и свои права География выставки охватывает все течение Волги.

На ней представлены 73 произведения пятидесяти российских художников от начала XIX века до наших дней.

Зритель получает возможность прочувствовать экспозицию как путешествие, погружение в различные эпохи и режимы восприятия.

Михаил Савченко, директор Третьяковской галереи в Самаре: «У самарцев совершенно особенные отношения с рекой, с Волгой - в центре города мы её постоянно видим, ходим на пляж, плаваем на острова летом, зимой переходим по льду. Мы не могли обойти эту тему. Самарское искусство - старое и современное - в целом, тяготеет к созерцательности, к пейзажности. Мы собрали узнаваемые имена, шедевры из Третьяковской галереи и целого ряда других музеев. Для нас было важно показать не только Самару, но и некую волжскую, если так можно сказать, школу мы привезли работы из многих других городов, находящихся тоже на Волге. Мы постарались посмотреть на реку с разных точек зрения, представить ее важным действующим лицом, рассказать, как исторически складывались взаимоотношения с Волгой людей, живущих на ней. Это очень красивый, зрелищный проект, который обязательно понравится самарцам, всем волжанам и гостям из других городов».

Константин Зацепин, куратор выставки: «Сколь бы разным ни был опыт ощущения Волги на всем ее протяжении, все же есть нечто, роднящее обитателей ее берегов. Это чувство близости к чему-то, похожему на огромный живой организм с собственным ритмом. Как будто сам коллективный опыт, протяженный в пространстве и времени, обрел текучее тело. И именно в этот поток каждый из нас чувствует себя погруженным, воспринимая его и как непрерывный событийный цикл, и, одновременно, как вечное постоянство. Созерцание Волги - не просто медитативная расслабляющая практика, но глубоко рефлексивная процедура, погружающая человека в мир чего-то неизмеримо большего, чем он сам. Это погружение - и есть ощущение себя в состоянии потока. В котором каждый может спросить себя: «Как Волга воспринимает нас?»

30 апреля – 28 сентября 2026

Куратор выставки Константин Зацепин, сокуратор Андрей Ефиц. 12+

