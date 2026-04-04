Врач - генетик СОКБ Татьяна Мельникова рассказала о значимости и нововведениях расширенного неонатального скрининга новорожденных.
В Самарской области новорождённых обследуют на редкие генетические заболевания
Вечером 5 апреля и ночью 6 апреля местами в Самарской области ожидается гроза, с сохранением днем 6 апреля.
В регионе ожидается гроза
4 апреля, в Международный  день витамина C, инспекторы ГАИ СО вышли к водителям с апельсинами в руках и  важными словами: «Соблюдайте ПДД и  не садитесь за руль нетрезвыми!»
Сотрудники ГАИ Сергиевского района провели необычную профилактическую акцию
15-17 апреля 2026 года в Самарской области вновь пройдет Неделя креативного бизнеса. В этот раз генеральной темой события станет культурный код и локальная идентичность.
В регионе вновь пройдет Неделя креативного бизнеса
Температура воздуха 6 апреля в Самаре ночью +6, +8°С, днем +10, +12°С.
6 апреля в регионе местами дождь, гроза, до +14°С
В Самарской области с 18 апреля запустят шесть новых электричек
В Самарской области с 18 апреля запустят шесть новых электричек
В Волжском районе в ДТП пострадала пенсионерка 1937 года рождения
В Волжском районе в ДТП пострадала пенсионерка 1937 года рождения
В Самаре тушили крупный пожар в жилом доме
В Самаре тушили крупный пожар в жилом доме
Сотрудники ГАИ Сергиевского района провели необычную профилактическую акцию
Тольяттинские полицейские приняли участие в соревнованиях по стрельбе из табельного оружия
Штраф до 15 тысяч рублей грозит за хранение в подъездах автомобильных шин
В Самаре откроется выставка «Состояние потока. Волга в русском искусстве»

Новая выставка «Состояние потока. Волга в русском искусстве» откроется 30 апреля в Третьяковской галерее в Самаре.

Новая выставка «Состояние потока. Волга в русском искусстве» откроется 30 апреля в Третьяковской галерее в Самаре.  (12+)

Выставка показывает, в каких образах русское искусство осмысляло отношения человека и Волги за последние двести лет. Главный вопрос выставки: «Как мы воспринимаем Волгу? Как она стала частью «классического русского пейзажа»? История искусства помогает понять, из чего складывалось
восприятие реки, какие перемены претерпело, а какие ему, возможно, еще предстоят.
Волгу в XIX веке возвеличили как символ России, а в ХХ укротили в интересах человека.
Осознав эти перемены, современные художники воспринимают реку как нечто живое, равное нам.
У нее есть биография, непростой характер и свои права География выставки охватывает все течение Волги.

На ней представлены 73 произведения пятидесяти российских художников от начала XIX века до наших дней.

Зритель получает возможность прочувствовать экспозицию как путешествие, погружение в различные эпохи и режимы восприятия.

Михаил Савченко, директор Третьяковской галереи в Самаре: «У самарцев совершенно особенные отношения с рекой, с Волгой - в центре города мы её постоянно видим, ходим на пляж, плаваем на острова летом, зимой переходим по льду. Мы не могли обойти эту тему. Самарское искусство - старое и современное - в целом, тяготеет к созерцательности, к пейзажности. Мы собрали узнаваемые имена, шедевры из Третьяковской галереи и целого ряда других музеев. Для нас было важно показать не только Самару, но и некую волжскую, если так можно сказать, школу мы привезли работы из многих других городов, находящихся тоже на Волге. Мы постарались посмотреть на реку с разных точек зрения, представить ее важным действующим лицом, рассказать, как исторически складывались взаимоотношения с Волгой людей, живущих на ней. Это очень красивый, зрелищный проект, который обязательно понравится самарцам, всем волжанам и гостям из других городов».

Константин Зацепин, куратор выставки: «Сколь бы разным ни был опыт ощущения Волги на всем ее протяжении, все же есть нечто, роднящее обитателей ее берегов. Это чувство близости к чему-то, похожему на огромный живой организм с собственным ритмом. Как будто сам коллективный опыт, протяженный в пространстве и времени, обрел текучее тело. И именно в этот поток каждый из нас чувствует себя погруженным, воспринимая его и как непрерывный событийный цикл, и, одновременно, как вечное постоянство. Созерцание Волги - не просто медитативная расслабляющая практика, но глубоко рефлексивная процедура, погружающая человека в мир чего-то неизмеримо большего, чем он сам. Это погружение - и есть ощущение себя в состоянии потока. В котором каждый может спросить себя: «Как Волга воспринимает нас?»

30 апреля – 28 сентября 2026
Куратор выставки Константин Зацепин, сокуратор Андрей Ефиц.  12+

 

Фото:   минкульт СО

Новости по теме
Врач - генетик СОКБ Татьяна Мельникова рассказала о значимости и нововведениях расширенного неонатального скрининга новорожденных.
05 апреля 2026, 16:55
В Самарской области новорождённых обследуют на редкие генетические заболевания
Врач - генетик СОКБ Татьяна Мельникова рассказала о значимости и нововведениях расширенного неонатального скрининга новорожденных.   Здравоохранение
562
Вечером 5 апреля и ночью 6 апреля местами в Самарской области ожидается гроза, с сохранением днем 6 апреля.
05 апреля 2026, 16:15
В регионе ожидается гроза
Вечером 5 апреля и ночью 6 апреля местами в Самарской области ожидается гроза, с сохранением днем 6 апреля. Экология
449
15-17 апреля 2026 года в Самарской области вновь пройдет Неделя креативного бизнеса. В этот раз генеральной темой события станет культурный код и локальная идентичность.
05 апреля 2026, 15:17
В регионе вновь пройдет Неделя креативного бизнеса
15-17 апреля 2026 года в Самарской области вновь пройдет Неделя креативного бизнеса. В этот раз генеральной темой события станет культурный код и локальная... Бизнес
574
В центре внимания
В пятницу, 3 апреля, в ходе рабочей поездки в Самарскую область Дмитрий Григоренко посетил АВТОВАЗ. 
3 апреля 2026  20:15
Дмитрий Григоренко и Вячеслав Федорищев в Тольятти провели встречу с участниками ИЦК «Автомобилестроение»
1842
3 апреля в Самарской области работает Заместитель Председателя Правительства РФ– Руководитель Аппарата Правительства Российской Федерации Дмитрий Григоренко.
3 апреля 2026  14:35
В Самаре Дмитрий Григоренко и Вячеслав Федорищев обсудили развитие ИT-отрасли
798
В Самаре прошла двусторонняя встреча Дмитрия Григоренко и Вячеслава Федорищева
3 апреля 2026  13:48
В Самаре прошла двусторонняя встреча Дмитрия Григоренко и Вячеслава Федорищева
623
В Самарской области стартовал масштабный месячник по благоустройству
3 апреля 2026  13:16
В Самарской области стартовал масштабный месячник по благоустройству
564
В ходе личного приема граждан губернатор Вячеслав Федорищев принял решения по капремонту школы в Сызрани и адресной помощи семье участника СВО в Самаре.
2 апреля 2026  15:02
По поручению Вячеслава Федорищева в этом году в Сызрани завершат капитальный ремонт школы №26
1093
