Сегодня в Кинель-Черкасском районе горел частный дом

10 апреля в 12:32 в пожарно-спасательный отряд № 39 филиал государственного казенного учреждения Самарской области «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» поступило сообщение о том, что в селе Кинель-Черкассы на улице Ленинской горит частный дом.

К месту вызова были направлены расчеты пожарно-спасательных частей №№ 140, 108 пожарно-спасательного отряда № 39.

По прибытии было установлено, что горит дом на площади 45 квадратных метров.

В 12:38 пожар был локализован, в 12-45 – объявлена ликвидация открытого горения, пожар полностью потушен в 14:00

Всего на месте вызова работали 6 человек личного состава и 2 единицы техники.

На тушение были поданы 2 ствола «Б» и создано 1 звено газодымозащитной службы.

Пострадавших и погибших, к счастью, нет.

Причины пожара устанавливаются.

