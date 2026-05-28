Более 2000 человек стали участниками первого дня форума «Мой бизнес 63. Время героев».

Это предприниматели, которые приняли очное участие и которые подключились к мероприятию онлайн.

В пленарной сессии принял участие губернатор Вячеслав Федорищев, который отметил, что ключевые задачи для бизнеса сегодня - адаптация к изменениям налоговой системы, внедрение цифровых сервисов и инструментов, а также повышение эффективности деятельности.

Для участников форума сегодня работала выставка креативных индустрий региона под названием «Здесь придумали».

Она олицетворяла пешеходную улицу, туристическую и яркую.

В выставке приняли участие предприниматели творческих направлений: моды, искусства, создания сувениров и предметов интерьера, музыкальных инструментов и др.

Завтра форум продолжится в региональном центре «Мой бизнес».

