Я нашел ошибку
Главные новости:
13 апреля губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев вручил награды сотрудникам и ветеранам РКЦ «Прогресс» ко Дню космонавтики.
Открыта запись на выездной прием УПЧ в Самарской области в Нефтегорском районе
СамГМУ увеличил стипендиальную поддержку абитуриентов с высокими результатами ЕГЭ, которые будут поступать в университет в текущем году.
На территории Приволжского федерального округа с середины марта реализуется окружная донорская акция студенческих отрядов «РСО Помогает».
Режим повышенной готовности из-за угрозы обрушения домов ввели в Самаре
ГУ МВД СО: в преддверии сезона отпусков рекомендуем заблаговременно позаботиться о получении заграничного паспорта.
Летом 2026 года более 70 человек станут участниками студенческой стройки на космодроме «Восточный».
В Самарской области в 2026 году пройдет шесть региональных этапов Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии».
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.97
-0.87
EUR 90.01
-0.87
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Весь список
  • Персональные данные

Количество базовых станций связи в России приблизилось к миллиону

По итогам 2025 года общее количество базовых станций, в том числе отечественного производства, работающих в сетях российских операторов мобильной связи, достигло 948 тысяч. На конец 2024 года их была 871 тысяча*. Таким образом, за 2025 год прирост базовых станций составил 77 тысяч. Это на 4,3 тысячи или на 6% больше, чем по итогам 2024 года.

 

Прирост не равен числу вновь установленного оборудования, поскольку операторы связи как вводят новые базовые станции, так и могут выводить из эксплуатации устаревшие.

Что влияет на увеличение количества базовых станций

 

  • — рост мобильного интернет-трафика
  • — модернизация сетей связи
  • — перераспределение радиочастот из устаревших стандартов
  • — расширение покрытия, включая строительство вдоль автодорог и в малых населённых пунктах

Регионы-лидеры по приросту числа базовых станций в 2025 году

 

  • Москва и Московская область — 9,1 тысячи
  • Краснодарский край — 5,3 тысячи
  • Ставропольский край — 4,2 тысячи
  • Ростовская область — 3 тысячи
  • Пермский край — 2,4 тысячи

 

Распределение по технологиям

  • — Доминирует стандарт LTE (4G). По данным на конец прошлого года, в сетях российских операторов мобильной связи работало почти 500 тысяч базовых станций четвертого поколения – более 50% от общего количества
  • — GSM (2G) — 279 тысяч, 30%
  • — IMT-2000 (3G) — 169,4 тысячи, 18%

 

Становление рынка российских базовых станций

В России ведётся последовательная работа по созданию отечественного телеком-оборудования и снижению зависимости от зарубежных производителей.

В рамках дорожной карты «Современные и перспективные сети мобильной связи» на период до 2030 года несколько проектов получили господдержку. В частности, базовая станция стандарта GSM/LTE с архитектурой 5G-Ready, разработанная российским производителем Yadro, и базовая станция стандарта GSM/LTE/5G c открытой архитектурой OpenRAN производства компании «Иртея».

 

Крупнейшие операторы мобильной связи заключили форвардные контракты с отечественными производителями базовых станций

 

  • 1. с компанией Yadro — «Билайн», «Мегафон» и «Ростелеком»
  • 2. с компанией «Иртея» — МТС
  • 3. с компанией «Булат» — «Ростелеком» и «Мегафон»

 

В 2024 году впервые базовые станции были включены в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции.

Были запущены серийные производства такого оборудования, и началась его поставка телеком-компаниям.

Помимо форвардных контрактов

 

  • — «Иртея» выиграла открытые тендеры МТС и «Билайна» на поставку в 2026 году более 3 тысяч базовых станций
  • — компания Yadro заключила с «Мегафоном» и «Билайном» контракты на поставку 1,5 тысяч и 1 тысячи базовых станций соответственно

 

Установка отечественных базовых станций

 

  • — МТС к концу 2025 года ввела в эксплуатацию более 1,2 тысяч базовых станций «Иртея» в разных регионах России.
  • — «Ростелеком» активно устанавливает базовые станции GSM/LTE «Булат» при подключении населённых пунктов численностью до 1 тысячи человек для оказания универсальных услуг связи и устранения цифрового неравенства. К концу 2025 года в этих целях было введено в эксплуатацию более 1,8 тысяч штук.
  • — Компания Yadro к концу 2025 года выпустила 3 тысячи базовых станций на собственном заводе в Дубне, часть из них уже работает в сети «Билайна» в разных регионах страны.

 

Задел на будущее

В августе 2025 года стартовала разработка технологий 5G Advanced/6G. Проект также получил субсидию в рамках дорожной карты «Современные и перспективные сети мобильной связи». Уже зарегистрированы два важнейших результата интеллектуальной деятельности, лежащих в основе технологий связи будущего. Первый связан с повышением пропускной способности оборудования. Второй — с сокращением потери производительности.

*  Источник: ФФСН 54-связь «Сведения о сетях подвижной связи»

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
