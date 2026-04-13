Количество базовых станций связи в России приблизилось к миллиону

По итогам 2025 года общее количество базовых станций, в том числе отечественного производства, работающих в сетях российских операторов мобильной связи, достигло 948 тысяч. На конец 2024 года их была 871 тысяча*. Таким образом, за 2025 год прирост базовых станций составил 77 тысяч. Это на 4,3 тысячи или на 6% больше, чем по итогам 2024 года.

Прирост не равен числу вновь установленного оборудования, поскольку операторы связи как вводят новые базовые станции, так и могут выводить из эксплуатации устаревшие.

Что влияет на увеличение количества базовых станций

— рост мобильного интернет-трафика

модернизация сетей связи

перераспределение радиочастот из устаревших стандартов

перераспределение радиочастот из устаревших стандартов — расширение покрытия, включая строительство вдоль автодорог и в малых населённых пунктах

Регионы-лидеры по приросту числа базовых станций в 2025 году

Москва и Московская область — 9,1 тысячи

Краснодарский край — 5,3 тысячи

Ставропольский край — 4,2 тысячи

Ростовская область — 3 тысячи

Пермский край — 2,4 тысячи

Распределение по технологиям

— Доминирует стандарт LTE (4G). По данным на конец прошлого года, в сетях российских операторов мобильной связи работало почти 500 тысяч базовых станций четвертого поколения – более 50% от общего количества

GSM (2G) — 279 тысяч, 30%

IMT-2000 (3G) — 169,4 тысячи, 18%

Становление рынка российских базовых станций



В России ведётся последовательная работа по созданию отечественного телеком-оборудования и снижению зависимости от зарубежных производителей.

В рамках дорожной карты «Современные и перспективные сети мобильной связи» на период до 2030 года несколько проектов получили господдержку. В частности, базовая станция стандарта GSM/LTE с архитектурой 5G-Ready, разработанная российским производителем Yadro, и базовая станция стандарта GSM/LTE/5G c открытой архитектурой OpenRAN производства компании «Иртея».

Крупнейшие операторы мобильной связи заключили форвардные контракты с отечественными производителями базовых станций

1. с компанией Yadro — «Билайн», «Мегафон» и «Ростелеком»

2. с компанией «Иртея» — МТС

3. с компанией «Булат» — «Ростелеком» и «Мегафон»

В 2024 году впервые базовые станции были включены в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции.

Были запущены серийные производства такого оборудования, и началась его поставка телеком-компаниям.

Помимо форвардных контрактов

— «Иртея» выиграла открытые тендеры МТС и «Билайна» на поставку в 2026 году более 3 тысяч базовых станций

компания Yadro заключила с «Мегафоном» и «Билайном» контракты на поставку 1,5 тысяч и 1 тысячи базовых станций соответственно

Установка отечественных базовых станций

— МТС к концу 2025 года ввела в эксплуатацию более 1,2 тысяч базовых станций «Иртея» в разных регионах России.

«Ростелеком» активно устанавливает базовые станции GSM/LTE «Булат» при подключении населённых пунктов численностью до 1 тысячи человек для оказания универсальных услуг связи и устранения цифрового неравенства. К концу 2025 года в этих целях было введено в эксплуатацию более 1,8 тысяч штук.

Компания Yadro к концу 2025 года выпустила 3 тысячи базовых станций на собственном заводе в Дубне, часть из них уже работает в сети «Билайна» в разных регионах страны.

Задел на будущее

В августе 2025 года стартовала разработка технологий 5G Advanced/6G. Проект также получил субсидию в рамках дорожной карты «Современные и перспективные сети мобильной связи». Уже зарегистрированы два важнейших результата интеллектуальной деятельности, лежащих в основе технологий связи будущего. Первый связан с повышением пропускной способности оборудования. Второй — с сокращением потери производительности.

* Источник: ФФСН 54-связь «Сведения о сетях подвижной связи»