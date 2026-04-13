В Самаре поздравили с 90-летием ветерана Великой Отечественной войны Ирину Паршину

11 апреля, в Международный день освобождения узников фашистских концлагерей, глава города Самары Иван Носков встретился с жительницей Самары Ириной Паршиной — ветераном Великой Отечественной войны, членом Самарской городской общественной организации «Бывшие малолетние узники фашистских концлагерей». Он поздравил Ирину Фёдоровну с юбилеем — в этот день ей исполнилось 90 лет.

Во время встречи Ирина Федоровна рассказала главе города о своей жизни до и после войны, показала награды и памятные знаки.

Когда началась Великая Отечественная война, ей было пять лет. Семья не смогла эвакуироваться из Киева, где жила, и оказалась на оккупированной территории. В 1943 году Ирина Федоровна вместе со своими родителями попала в один из трудовых концлагерей, располагавшихся на границе Германии с Чехословакией. Пробыла она там два года, до Великой Победы в мае 1945 года. После освобождения, вспоминает Ирина Федоровна, была возможность уехать в Англию, Францию, Америку, однако семья предпочла вернуться на Родину. Она окончила 10 классов школы с серебряной медалью и поступила в педагогический университет на физико-математический факультет. После по распределению попала на Дальний Восток, где познакомилась с будущим супругом Александром Паршиным и уехала в Куйбышев, на его Родину.

К юбилею глава города Самары Иван Носков вручил Ирине Федоровне цветы и памятный подарок. Также он пригласил ветерана вместе с семьей на праздничный парад в честь 81-летия Победы в Великой Отечественной войне, который состоится на площади Куйбышева 9 мая.