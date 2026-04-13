13 апреля губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев вручил награды сотрудникам и ветеранам РКЦ «Прогресс» ко Дню космонавтики.
Ко Дню космонавтики Вячеслав Федорищев вручил награды сотрудникам РКЦ «Прогресс»
Открыта запись на выездной прием УПЧ в Самарской области в Нефтегорском районе
СамГМУ увеличил стипендиальную поддержку абитуриентов с высокими результатами ЕГЭ, которые будут поступать в университет в текущем году.
СамГМУ выплатит до 350 000 рублей абитуриентам с высокими баллами за ЕГЭ
На территории Приволжского федерального округа с середины марта реализуется окружная донорская акция студенческих отрядов «РСО Помогает».
Участники Российских студотрядов объединились ради спасения жизней
Режим повышенной готовности из-за угрозы обрушения домов ввели в Самаре
Режим повышенной готовности из-за угрозы обрушения домов ввели в Самаре
ГУ МВД СО: в преддверии сезона отпусков рекомендуем заблаговременно позаботиться о получении заграничного паспорта.
ГУ МВД СО: информация для граждан, планирующих выезд за пределы России
Летом 2026 года более 70 человек станут участниками студенческой стройки на космодроме «Восточный».
День космонавтики: Российские студотряды на орбите достижений
В Самарской области в 2026 году пройдет шесть региональных этапов Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии».
Идет подготовка к проведению региональных этапов Всероссийского конкурса «Лучший по профессии»
В ГУ МВД России по Самарской области прошел традиционный субботник
В образовательных учреждениях региона в Неделю космоса провели гагаринские уроки
Фестиваль «Веснушка – 2026» подводит итоги конкурсных концертных мероприятий
В Самаре поздравили с 90-летием ветерана Великой Отечественной войны Ирину Паршину

В Самаре поздравили с 90-летием ветерана Великой Отечественной войны Ирину Паршину

11 апреля, в Международный день освобождения узников фашистских концлагерей, глава города Самары Иван Носков встретился с жительницей Самары Ириной Паршиной — ветераном Великой Отечественной войны, членом Самарской городской общественной организации «Бывшие малолетние узники фашистских концлагерей». Он поздравил Ирину Фёдоровну с юбилеем — в этот день ей исполнилось 90 лет.

 Во время встречи Ирина Федоровна рассказала главе города о своей жизни до и после войны, показала награды и памятные знаки.

Когда началась Великая Отечественная война, ей было пять лет. Семья не смогла эвакуироваться из Киева, где жила, и оказалась на оккупированной территории. В 1943 году Ирина Федоровна вместе со своими родителями попала в один из трудовых концлагерей, располагавшихся на границе Германии с Чехословакией. Пробыла она там два года, до Великой Победы в мае 1945 года. После освобождения, вспоминает Ирина Федоровна, была возможность уехать в Англию, Францию, Америку, однако семья предпочла вернуться на Родину. Она окончила 10 классов школы с серебряной медалью и поступила в педагогический университет на физико-математический факультет. После по распределению попала на Дальний Восток, где познакомилась с будущим супругом Александром Паршиным и уехала в Куйбышев, на его Родину.

 К юбилею глава города Самары Иван Носков вручил Ирине Федоровне цветы и памятный подарок. Также он пригласил ветерана вместе с семьей на праздничный парад в честь 81-летия Победы в Великой Отечественной войне, который состоится на площади Куйбышева 9 мая.

Температурные испытания тепловых сетей в Железнодорожном районе, части Ленинского и Октябрьского районов проведут в Самаре
13 апреля 2026  12:11
Температурные испытания тепловых сетей в Железнодорожном районе, части Ленинского и Октябрьского районов проведут в Самаре
260
В Самаре вводят особый противопожарный режим с 15 апреля по 31 октября
13 апреля 2026  11:24
В Самаре вводят особый противопожарный режим с 15 апреля по 31 октября
245
Все выходные в Безенчукском районе горела трава!
13 апреля 2026  10:50
Все выходные в Безенчукском районе горела трава!
251
Благодатный огонь из Иерусалима доставлен в Самарскую область
12 апреля 2026  13:40
Благодатный огонь из Иерусалима доставлен в Самарскую область
810
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днём космонавтики и 65-летием полета Юрия Гагарина в космос
12 апреля 2026  11:43
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днём космонавтики и 65-летием полета Юрия Гагарина в космос
1086
