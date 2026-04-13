13 апреля губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев вручил награды сотрудникам и ветеранам РКЦ «Прогресс» ко Дню космонавтики.
Ко Дню космонавтики Вячеслав Федорищев вручил награды сотрудникам РКЦ «Прогресс»
Открыта запись на выездной прием УПЧ в Самарской области в Нефтегорском районе
СамГМУ увеличил стипендиальную поддержку абитуриентов с высокими результатами ЕГЭ, которые будут поступать в университет в текущем году.
СамГМУ выплатит до 350 000 рублей абитуриентам с высокими баллами за ЕГЭ
На территории Приволжского федерального округа с середины марта реализуется окружная донорская акция студенческих отрядов «РСО Помогает».
Участники Российских студотрядов объединились ради спасения жизней
Режим повышенной готовности из-за угрозы обрушения домов ввели в Самаре
Режим повышенной готовности из-за угрозы обрушения домов ввели в Самаре
ГУ МВД СО: в преддверии сезона отпусков рекомендуем заблаговременно позаботиться о получении заграничного паспорта.
ГУ МВД СО: информация для граждан, планирующих выезд за пределы России
Летом 2026 года более 70 человек станут участниками студенческой стройки на космодроме «Восточный».
День космонавтики: Российские студотряды на орбите достижений
В Самарской области в 2026 году пройдет шесть региональных этапов Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии».
Идет подготовка к проведению региональных этапов Всероссийского конкурса «Лучший по профессии»
В ГУ МВД России по Самарской области прошел традиционный субботник
В образовательных учреждениях региона в Неделю космоса провели гагаринские уроки
Фестиваль «Веснушка – 2026» подводит итоги конкурсных концертных мероприятий
Билайн повысил качество 4G для поездок по трассе М-5 в Самарской области

230
Билайн повысил качество 4G для поездок по трассе М-5 в Самарской области

Оператор построил новые базовые станции, а также модернизировал уже работающую инфраструктуру вдоль автодороги М-5 «Урал» в Самарской области. Это сделало сеть 4G* Билайна еще надежнее для водителей и пассажиров, и позволяет им удобно использовать привычные мобильные сервисы в пути.

Так, дополнительное телеком-оборудование компании заработало сразу на нескольких участках трассы: на 75-ом километре (на подъезде к Оренбургу) и 1094-ом километре. Оба участка считаются одними из наиболее оживленных, со значительным транспортным потоком, поэтому наличие качественного покрытия здесь было особенно важно.

Благодаря запуску новых станций сегодня клиенты Билайна, проезжая по этому маршруту, могут не только оставаться на связи с близкими, но ориентироваться на местности с помощью онлайн-карт, слушать подкасты в дороге или расплачиваться через мобильные банки на автозаправках.

Между тем, инженеры оператора также провели точечную настройку оборудования, обслуживающего территории 932-ого километра и 1031-ого километра. В частности, на этих объектах связи был запущен дополнительный частотный диапазон, что увеличило охват сетью четвертого поколения. В результате – скоростной 4G стал доступнее не только для водителей, но и для жителей малых населенных пунктов, расположенных на протяжении данных участков дороги.

«Что касается последнего – развития сети в сельских районах области – то этот вектор продолжает оставаться одним из приоритетных для нашей команды. Например, только за последние месяцы мы установили новые базовые станции в 20 селах и деревнях региона, кратно расширив возможности 4G для тысяч сельчан и дачников. Сегодня им доступны все те же цифровые сервисы, что и жителям крупных городов – социальные сети, видеоплатформы, мессенджеры. А в предстоящий дачный сезон, когда начнется отток людей в районы, это станет особенно актуально», – комментирует директор Самарского отделения Билайна Дмитрий Фомин.

*4G – 4 Джи – четвертое поколение мобильной связи.

Температурные испытания тепловых сетей в Железнодорожном районе, части Ленинского и Октябрьского районов проведут в Самаре
13 апреля 2026  12:11
Температурные испытания тепловых сетей в Железнодорожном районе, части Ленинского и Октябрьского районов проведут в Самаре
260
В Самаре вводят особый противопожарный режим с 15 апреля по 31 октября
13 апреля 2026  11:24
В Самаре вводят особый противопожарный режим с 15 апреля по 31 октября
245
Все выходные в Безенчукском районе горела трава!
13 апреля 2026  10:50
Все выходные в Безенчукском районе горела трава!
251
Благодатный огонь из Иерусалима доставлен в Самарскую область
12 апреля 2026  13:40
Благодатный огонь из Иерусалима доставлен в Самарскую область
810
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днём космонавтики и 65-летием полета Юрия Гагарина в космос
12 апреля 2026  11:43
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днём космонавтики и 65-летием полета Юрия Гагарина в космос
1086
