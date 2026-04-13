Билайн повысил качество 4G для поездок по трассе М-5 в Самарской области

Оператор построил новые базовые станции, а также модернизировал уже работающую инфраструктуру вдоль автодороги М-5 «Урал» в Самарской области. Это сделало сеть 4G* Билайна еще надежнее для водителей и пассажиров, и позволяет им удобно использовать привычные мобильные сервисы в пути.

Так, дополнительное телеком-оборудование компании заработало сразу на нескольких участках трассы: на 75-ом километре (на подъезде к Оренбургу) и 1094-ом километре. Оба участка считаются одними из наиболее оживленных, со значительным транспортным потоком, поэтому наличие качественного покрытия здесь было особенно важно.

Благодаря запуску новых станций сегодня клиенты Билайна, проезжая по этому маршруту, могут не только оставаться на связи с близкими, но ориентироваться на местности с помощью онлайн-карт, слушать подкасты в дороге или расплачиваться через мобильные банки на автозаправках.

Между тем, инженеры оператора также провели точечную настройку оборудования, обслуживающего территории 932-ого километра и 1031-ого километра. В частности, на этих объектах связи был запущен дополнительный частотный диапазон, что увеличило охват сетью четвертого поколения. В результате – скоростной 4G стал доступнее не только для водителей, но и для жителей малых населенных пунктов, расположенных на протяжении данных участков дороги.

«Что касается последнего – развития сети в сельских районах области – то этот вектор продолжает оставаться одним из приоритетных для нашей команды. Например, только за последние месяцы мы установили новые базовые станции в 20 селах и деревнях региона, кратно расширив возможности 4G для тысяч сельчан и дачников. Сегодня им доступны все те же цифровые сервисы, что и жителям крупных городов – социальные сети, видеоплатформы, мессенджеры. А в предстоящий дачный сезон, когда начнется отток людей в районы, это станет особенно актуально», – комментирует директор Самарского отделения Билайна Дмитрий Фомин.

*4G – 4 Джи – четвертое поколение мобильной связи.

