Отделение СФР по Самарской области проиндексировало государственные и социальные пенсии 63,6 тысяч жителей региона в проактивном формате

1 апреля Отделение СФР по Самарской области проиндексировало социальные пенсии и пенсии по государственному обеспечению на 6,8%. Данные изменения затронули более 63,6 тысяч жителей региона.

Социальная пенсия устанавливается тем гражданам, у которых недостаточно страхового стажа для получения страховой пенсии. В их число входят люди с инвалидностью I, II или III группы, дети с инвалидностью, а также дети, потерявшие одного или обоих родителей. Пенсию по государственному обеспечению получают участники Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, осажденных Севастополя и Сталинграда, военнослужащие по призыву, добровольцы, граждане, пострадавшие в результате радиационных и техногенных катастроф, а также члены их семей.

«Перерасчет пенсий проведен в проактивном формате. Для этого самарским пенсионерам не пришлось лично приходить в клиентские службы или подавать какие-либо заявления. Повышенные выплаты они получат в обычные дни доставки пенсий, согласно привычному графику», — рассказал управляющий Отделением СФР по Самарской области Дмитрий Петров.

Кроме того, с 1 апреля для получателей социальных пенсий также была проиндексирована и выплата по уходу, которая устанавливается к пенсиям граждан, достигших 80-летнего возраста, и лицам с инвалидностью I группы. Ее размер после индексации составил 1 470,64 рублей.

В январе 2026 года страховые пенсии были проиндексированы на 7,6%. Апрельская индексация пенсий по государственному пенсионному обеспечению, включая социальные пенсии, не распространяется на получателей страховых пенсий.

